Marcelo Morales fue una de las buenas figuras que dejó el Clásico Universitario 197 del fútbol chileno. Universidad de Chile derrotó 3-1 a Universidad Católica por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023, y el jugador azul destacó.

Es más, el lateral izquierdo formado en el Romántico Viajero aprovechó un rebote tras una mala salida de la UC para lanzarle un centro preciso a Israel Poblete y que este abriera el marcador de cabeza. Junto con eso, su nivel en general fue impecable y eso lo hace sonreír tras el pitazo final.

Una vez se materializó la victoria del Chuncho en el Estadio Santa Laura, el carrilero de 20 años sacó la voz y, entre varias otras cosas, abordó el buen momento que atraviesa con la camiseta del club que lo formó.

De entrada, Morales fue consultado por su lesión y sobre qué sucedió con Matías Zaldivia en el gol del descuento de la franja que marcó Gonzalo Tapia al minuto 83 de cabeza.

“Mis compañeros me han dado confianza”

“Tenía un problema en el talón que he ido llevando con el tiempo. Zaldivia me dijo que lo anticipara (a Tapia). Jugaron rápido y me tuve que levantar o habilitaba a todos”, disparó de entrada el defensa.

Después de eso, Shelo recalca que “los últimos goles han sido jugadas por la izquierda. Estoy pasando por un buen momento, estoy feliz. Mis compañeros me han dado la confianza, tengo que seguir en la misma senda”.

“Disfruto el momento que estoy pasando. Mis compañeros me dan la confianza y me apoyan harto. He estado terminando mejor las jugadas, lo hablo en las semanas con Chorri, Lea, Nico y los que juegan en esa posición”, destaca.

Así, para cerrar insiste que sus compañeros en el Bulla “me dan la confianza, me dicen que llegue y tire centros por delante, que termine la jugada”.

Sobre si prefiere jugar con tres centrales o línea de cuatro, Morales apunta que “son formaciones distintas. Con tres uno puede ir más hacia adelante, llegar a línea de fondo, cerrar la jugada”.

“Con línea de cuatro también me siento cómodo, hay compañeros que te cubren la espalda para pasar al ataque”, complementó.

Al ser consultado por sus sensaciones tras quedar fuera de la Roja Sub 23 para los Juegos Panamericanos de Sanatiago 2023, Morales reconoce que “me sentí de la misma forma, son cosas que pueden pasar”.

“Son decisiones que toma el técnico, yo tengo que seguir trabajando en mi nivel para seguir mejorando como futbolista. Con Lucho o Nacho, que también estuvo, lo hemos hablado y trabajando”.

“Ellos entienden que la marca me cuesta un poco más. Me fueron orientando y ayudando en ese sentido. Gracias a dios fue la primera que tuve y se abrió”, concluyó.

¿Cuándo juega la U?

Tras vencer 3-1 a Universidad Católica en el Clásico Universitario, la U volverá a la acción oficial a fin de mes. El viernes 24 de noviembre, desde las 18:00 horas, los azules enfrentarán a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023.

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcelo Morales en la U?

El lateral izquierdo de 20 años nacido en la comuna de San Miguel es formado en Universidad de Chile, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al Romántico Viajero hasta el 31 de diciembre de 2024.

