Universidad de Chile comienza a conformar su plantel para la temporada 2025, pese a que todavía le queda disputar la gran final de la Copa Chile, el miércoles 20 de noviembre en el Estadio Nacional.

A la espera de su rival, que saldrá de las semifinales ida y vuelta que disputarán Magallanes y Ñublese, la U toma color para el próximo año, donde tendrán una gran misión en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Uno de los temas que más preocupa en la interna bullanguera, tiene que ver con Marcelo Morales, donde no se han tenido novedades por el tema de su renovación de contrato.

Si bien estos días está en la Roja, algunos dicen que también serán sus últimos momentos como jugador de la U, aunque el lateral mandó un mensaje que deja dudas.

Marcelo Morales en la jugada de la polémica en U de Chile vs Everton. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Morales manda una señal en U de Chile

Fue en la gala de TNT Sports, donde Marcelo Morales asistió con sus compañeros Fabián Hormazábal y Maximiliano Morales, con quienes forma parte del 11 ideal del Campeonato Nacional.

Pero también fue premiado el técnico Gustavo Álvarez, quien presentó excusas para participar del evento, por lo que fue el propio Morales quien salió a recibir el premio.

“El profe me ayudó, me dio confianza, me ayudó mucho en lo defensivo y ataque más que nada la confianza para estar dentro de la cancha”, destacó Morales

Fue el momento en que la periodista Verónica Bianchi le preguntó si se había despedido del entrenador o seguirán por más tiempo juntos: “Esperamos que nos sigamos viendo”.