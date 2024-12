Una notable entrevista realizó Eugenio Salinas, enviado especial de Redgol en Europa, el técnico nacional Manuel Pellegrini, quien charló de su trayectoria deportiva como entrenador reconocido en todo el mundo.

Uno de los puntos, que algunos recuerdan como negro en su carrera, tiene que ver con sus inicios en Universidad de Chile, donde al terminar la temporada, con el entrenador nacional fuera del país, el equipo descendió por primera y única vez en la historia.

Pero, pese a toda esa historia, el entrenador nacional aseguró que no ha sido lo más bajo que le ha tocado pasar como técnico en el fútbol profesional, con una insospechada respuesta.

“El West Ham en el que quizás es el punto más débil de mi carrera”, explicó Manuel Pellegrini, dejando en claro que tuvo un dolor más fuerte de lo que pasó en la U.

Manuel Pellegrini hace un recorrido de su historia internacional como DT. Foto Javier Vergara/PHOTOSPORT

Pellegrini cuenta su vida como entrenador en el mundo

Fue junto a Eugenio Salinas donde Manuel Pellegrini analisó la historia como entrenador en el fútbol, donde ha tocado importantes historias en varias partes del mundo.

“No soy comparativo, ni mucho menos. Partí en Sudamérica, con títulos en San Lorenzo, River, en Liga de Quito con gran hinchada. En Chile fue mi primera etapa con menos logros, pero viví momentos en la UC muy buenos, en la U fue mi comienzo, en el club del que fui hincha toda mi vida, me fue mal pero esos traspiés hay que saber superarlos, me fortalecieron”, destacó.

“En Villarreal llegué a semis de Champions, segundo y tercero en La Liga. Luego el Real Madrid es inolvidable, pero no acepta malos resultados, dolorosamente me tocó irme, me hubiese gustado quedarme un tiempo más largo. Pero me tocó también uno de los momentos más importantes de mi vida que es el Málaga, los tres años ahí, por calidad de vida, por cariño de la gente, por llegar a cuartos de final de Champions y con VAR estábamos en semis”, detalló.

Algo que fue cambiando, con otros destinos, que luego lo volverían a llevar a la gloria: “Terminó esa etapa para ir a la Premier al City, ganar ahí. Un club extraordinario, de la manera en que se maneja económicamente y deportivamente, muy ordenado”.

Manuel Pellegrini es su complicada etapa en el West Ham United (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Vendrían los destinos exóticos, el traspié en West Ham, algo que lo hizo tomar un nuevo impulso cuando pudo regresar a España, donde más ha disfrutado del fútbol.

“Luego fui a China a vivir una experiencia distinta, aunque no me convencía mucho. Volví a Inglaterra. Ahora cinco años en el Betis, que no lo podré olvidar, tras haber celebrado un título con 300 mil personas, sintiendo el cariño en las calles. No los comparo, son momentos distintos de la vida”, finalizó.