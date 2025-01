El delantero del West Ham, Michail Antonio, rompió el silencio tras estar varias semanas hospitalizado recuperándose de una fractura en la pierna sufrida en un accidente de tráfico el pasado 7 diciembre.

El futbolista de 34 años fue dado de alta el martes tras someterse a una cirugía por una lesión sufrida en un accidente en el que estuvo involucrado su Ferrari en Epping, Essex.

A través de sus redes sociales, Antonio reflexionó sobre la experiencia, resaltando cuánto le permitió apreciar “lo valiosa que es la vida”.

El mensaje de Michail Antonio

“Todos los años, por estas fechas, me preguntan por qué estoy agradecido, y cada año me ha costado encontrar las palabras adecuadas. Pero este año, sé exactamente por qué estoy agradecido: estar vivo”, Antonio comenzó escribiendo en un extenso mensaje en Instagram.

Agregando que quiere tomarse un momento para reflexionar sobre como tomo la vida por sentada sin pensar en su fragilidad. “Hice planes para el día siguiente, el año siguiente, siempre asumiendo que el mañana estaba garantizado”.

“He visto fallecer a amigos cercanos, he sido testigo de cómo otros enfrentan experiencias cercanas a la muerte y, aun así, no comprendí completamente lo preciosa que es la vida.

Publicidad

Publicidad

“Lo que he pasado recientemente me ha abierto los ojos. La vida es frágil y cada momento importa. Estoy muy agradecida a Dios por darme la fuerza para seguir adelante y por permitirme seguir aquí”.

ver también El drama de regalón de Manuel Pellegrini: fuerte accidente lo puede retirar del fútbol

El delantero también expresó su agradecimiento y aprecio al personal médico, a sus compañeros del West Ham y a la comunidad futbolística en general por la atención y el apoyo que recibió tras el incidente y dijo que “volvería pronto a ese campo”.

Publicidad

Publicidad

El internacional jamaicano es el máximo goleador histórico del West Ham en la Premier League, con 68 goles en 268 partidos ligueros.

Los jugadores del West Ham expresaron su apoyo a Antonio vistiendo su camiseta con el número 9 antes del partido contra los Wolves el 9 de diciembre y visitándolo durante su hospitalización.

El club del este de Londres recaudó cerca de £60,000 ($74,280,960 pesos chilenos) a través de una subasta de camisetas firmadas y del uniforme utilizado en la victoria por 2-1. Los fondos se destinaron al NHS y a Air Ambulances UK.

Publicidad

Publicidad

Jarrod Bowen, autor del gol de la victoria en ese encuentro, logró vender su camiseta por £3,005 ($3,720,238 pesos chilenos) en la subasta. El monto total recaudado alcanzó £29,613 ($36,661,367), cifra que fue igualada posteriormente por el club.