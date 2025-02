Universidad de Chile comenzó a disfrutar de los goles de Lucas Di Yorio luego de la primera fecha del torneo donde vencieron por 5-0 ante Ñublense, en el inicio de Liga de Primera 2025.

El atacante argentino arribó como refuerzo en el mercado de pases, tras salir a préstamo desde el Athletico Paranaense, donde también reveló que hace poco tuvo acercamientos para ir al archirrival.

Fue el propio Di Yorio quien reveló que en un momento hubo intención de llevarlo a Colo Colo, en algo que pudo haber cambiado radicalmente su panorama con los azules.

Una situación que llamó la atención, aunque aseguró que las conversaciones fueron en todo momento con su representante, donde nunca se enteró en profundidad.

Lucas Di Yorio arribó a préstamo por 2025 a U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La charla de Di Yorio con Colo Colo

Fue en ESPN Chile donde Lucas Di Yorio habló de la oportunidad que tuvo de arribar como refuerzo de Colo Colo, lo que lo marca ahora al ser el goleador de Universidad de Chile.

“Personalmente, no he tenido charlas con nadie. Entiendo que en algún momento mi representante ha tenido una conversación, pero no pasó a mayores”, detalló el delantero.

Según se precisa, esto ocurrió cuando el técnico Jorge Almirón buscaba un delantero para los albos en la Copa Libertadores, donde finalmente arribó Javier Correa.

Pese a esto, el argentino ahora está con la camiseta de Universidad de Chile, donde ya comenzó a escribir una importante historia luego de los dos goles que marcó ante Ñublense.

