Lucas Assadi le responde a Alexis Sánchez tras sus críticas: "Me dice lo que puedo mejorar"

La selección chilena se quedó eliminada en la primera ronda de la Copa América y luego del desempeño del equipo nacional salió a hablar Alexis Sánchez, quien criticó a los más jóvenes.

El goleador histórico de la Roja quiere más de las nuevas generaciones, debido a que bajo su punto de vista los futbolistas ya deben estar maduros a los 21 años y puso como ejemplo a su carrera.

“Yo estuve en el Barcelona con 21 años y no era joven. Ya había jugado un Mundial”, sostuvo Sánchez en conversación con Mark González.

La respuesta de Lucas Assadi

Sánchez, además, puso como ejemplo a Lucas Assadi, a quien contó que aconseja cada vez que puede.

“Hoy en día, como estoy ahora, tanto en la Selección como en mi club, trato de ayudar. Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la Selección, como Darío Osorio, Marcelino Núñez o Lucas Assadi. Y a veces yo soy exigente, pero siempre constructivo”, indicó el ex jugador de Inter de Milán.

Lucas Assadi jugando por la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Las palabras del Niño Maravilla hicieron eco en el Centro Deportivo Azul, porque el propio jugador de raíces iraníes le respondió y le agradeció por sus consejos.

“Me lo tomo de buena manera que me considere, siempre me habla, aconseja me dice lo que puedo mejorar”, sostuvo Lucas Assadi.

Luego, no quiso profundizar en la comparación con los jugadores transandinos: “lo de los argentinos y chilenos, no tengo experiencia con argentinos jóvenes para llegar a comparar”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.