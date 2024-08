Universidad de Chile sufrió un revés en su intención de modificar el Artículo 36 de las bases del Campeonato Nacional 2024, para que Chales Aránguiz pudiera ocupar su histórico dorsal número 20, el que está tomado desde el inicio de la temporada por Federico Mateos.

La idea de la directiva azul era modificar el reglamento para que los jugadores de la generación dorada de la selección chilena tuvieran la posibilidad por excepción de ocupar su número histórico, sin embargo Unión La Calera y Audax Italiano votaron en contra, mientras Deportes Copiapó se abstuvo.

“Lamentablemente hoy día, esta moción que habíamos planteado no salió adelante. La gran mayoría de los clubes entendió que esto era un lindo gesto para jugadores que le han dado tanto a Chile, no sólo Charles, porque hoy tenemos de vuelta en el país a Mauricio Isla y muchos otros”, dijo el presidente de Azul Azul, Michael Clark, desde la sede de la ANFP.

Agregó que “para ellos hubiera sido un lindo gesto y lamentablemente no se pudo, se necesitaba unanimidad de todos los clubes y no se tuvo. Clubes incluso con los que hemos tenido diferencias públicas en el pasado entendieron lo lindo que era este gesto. Sin embargo, por el voto en contra de dos clubes y la abstención de uno, no se pudo seguir adelante. Lástima”.

Palos a los que rechazaron

“Fue sorpresivo, porque esto se había hablado, y los clubes que finalmente votaron en contra o el que se abstuvo no participaron en el debate, pero al momento de votar, lo hicieron en contra. Incluso en uno de esos clubes ni siquiera vino el presidente. Mandó a otra persona que nadie conoce mediante un poder”, manifestó molesto Clark.

Añadió que “habrá que preguntarles a ellos las razones: a La Calera, Audax Italiano y Deportes Copiapó. Pero finalmente si es una pasada de cuentas, acá a los que se les falta el respeto es a los grandes jugadores de la selección chilena que tanto le han dado al país. Tendrán que responder los dueños de estos clubes”.

Charles Aránguiz deberá esperar el 20 de la U hasta el próximo año.

“Quiero agradecer a Pablo Milad. En la ANFP entendieron desde el minuto uno lo lindo que era esto, la gran mayoría de los clubes también lo entendió, pero por el voto de tres clubes no se pudo”, complementó el timonel del Chuncho.

Clark sentenció que “ustedes saben cómo es Charles: él está feliz en la U, ocupando un número que también le gusta, pero me imagino que le hubiese encantado tener la 20, pero no se pudo y será para el 2025”.