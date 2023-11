Universidad de Chile volvió al camino de las derrotas en el Campeonato Nacional, luego de caer por 2-1 ante Everton, en un compromiso pendiente jugado la noche del lunes en el estadio Santa Laura.

Una situación que complica a los azules en la tabla de posiciones, que la deja a tres puntos del último equipo que está alcanzando la clasificación a la Copa Sudamericana: Universidad Católica.

Justo los cruzados son el próximo rival del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, en un duelo programado para el sábado en el reducto de Unión Española y que, por ahora, promete ser casi una final.

A cuatro fechas de que termine el torneo, el duelo puede marcar la despedida de la U por el objetivo internacional, algo que buscan evitar por todos lados en el camarín chuncho.

A dar la pelea en el Clásico Universitario

Uno de los que se niega a tirar la toalla es el capitán Luis Casanova, quien, más allá del dolor de la derrota ante los ruleteros, hace un llamado a sus compañeros a levantar cabeza.

“Hay que seguir peleando. Mientras tengamos oportunidades de clasificar vamos a seguir peleando, por eso te digo que tiene que trabajar cada uno, decir qué hice bien o qué hice mal”, comentó el defensor.

En ese sentido, apunta al duelo con la UC que puede ser la oportunidad del último aire para conseguir lo que buscan como grupo, en una temporada que, nuevamente, está siendo para el olvido.

“Es super complicado, un gran rival. Como te digo, hay que seguir trabajando. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un clásico son ánimos diferentes, así que vamos con todo a quedarnos con eso y a cortar la diferencia que tenemos con ellos”, precisó.

No piensa en la renovación

Luis Casanova es uno de los jugadores que tiene que sentarse a conversar por una renovación para otra temporada con Universidad de Chile, aunque, en este caso, el defensor prefiere despejar la interrogante.

“Siempre lo he dicho, trato de enfocarme en el día a día, en tratar de no salirme. Últimamente me ha costado un poquito, porque igual son muchas cosas en la cabeza, así que nada, seguir focalizándome en el día a día, en el partido del fin de semana. Vamos a ver qué pasa más adelante”, cerró.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Universidad de Chile debe visitar a Universidad Católica, en el Clásico Universitario, el sábado 11 de noviembre a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

