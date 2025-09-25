U. de Chile está a horas del partido más importante de la temporada, porque este jueves 25 de septiembre enfrenta a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30 horas, los azules salen a buscar el ticket a semifinales.

En la previa de tan importante encuentro, los fanáticos de la U, que no podrán asistir al estadio por la sanción de Conmebol, se preguntan dónde verlo. Está confirmado que U. de Chile vs Alianza Lima será transmitido por D Sports y no por Disney+, a diferencia de lo que fue la ida.

¿Y qué pasa con Chilevisión? El canal nacional no ha emitido ninguno de los partidos de la U en la Copa Sudamericana y esta ocasión no será distinta. Esto ha llamado profundamente la atención, considerando que sí se transmitieron duelos de Copa Libertadores por TV abierta.

¿Por qué CHV no transmite a la U? La razón es bastante simple. Hace un tiempo, el relator Claudio Palma dio explicaciones sobre esto. “Nos encantaría poder dar la gran campaña que está haciendo U. de Chile. Lamentablemente, no tenemos los derechos”, manifestó.

U. de Chile recibe a Alianza Lima hoy a las 21:30 horas | Photosport

Dónde ver U. de Chile vs Alianza Lima en Copa Sudamericana

U. de Chile recibe a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Los azules dejan Santiago porque el Estadio Nacional se prepara para el Mundial Sub 20 y buscarán la clasificación en la IV Región.

El duelo será transmitido a través de D Sports en TV y DGO en streaming. Para registrarse online, se debe ingresar a directvgo.com y contratar un plan.