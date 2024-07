Tres ex jugadores azules opinaron sobre la posibilidad de que la llegada del Príncipe pudiese perjudicar al joven volante de la U.

Cada vez parece más real. Charles Aránguiz podría llegar a Universidad de Chile. El retorno de un campeón de la Sudamericana no puede, sino, ilusionar al hincha azul.

Pero, a la emoción del retorno de un jugador querido se suma la pregunta sobre su posición en el esquema de Gustavo Álvarez. ¿El DT azul deberá sacrificar su esquema o a un jugador de la mitad? ¿Podría ser Assadi un perjudicado?

Para resolver esa duda, RedGol se contactó con tres grandes referentes de la Universidad de Chile. Marcos González, Hugo Droguett y Cristián Olguín no tienen dudas en qué es lo que Álvarez debería hacer.

“Assadi me ha gustado”

Marcos González cree que, salvo una situación imprevisible, Aránguiz y Assadi entran de titulares. “Si todo anda normal, no hay lesiones, ni nada, deberían jugar juntos.”, esboza el Lobo del Aire.

“Lo que la lógica diría es poner a Díaz, Aránguiz y Assadi. No creo que Álvarez vaya a sacar a Assadi por Charles, no tienen la misma posición. Peró, vamos a ver qué hace el entrenador al final”, Observa el ex defensa campeón de la Copa Sudamericana.

Por último, unas flores para el joven volante azul. “Assadi me ha gustado en los últimos partidos”, remata Marcos González.

“La titularidad de Assadi no corre riesgo”

Hugo Droguett opina parecido a Marcos González. “Me inclino que lo que va a hacer Álvarez es jugar con Díaz, Aránguiz y Assadi y tres delanteros. Creo que así ha jugado siempre, no sería descabellado”, asegura el ex volante del Romántico Viajero.

“No creo que la titularidad de Assadi corra riesgo. Son jugadores distintos y se pueden beneficiar mucho uno del otro. Aránguiz es un jugador de muy buen pie. Si se logran juntar esos talentos en el medio es muy beneficioso para la U”, profetizó el retirado futbolista.

“Uno siempre que ve un talento como el de Assadi, sabe que pueden explotar. Y se le ha visto mejor, empoderado. Esperemos que siga con eso. Además, si juega con Aránguiz puede explotar aún más su juego”, cerró Hugo Droguett.

“Este año, Assadi debe crecer como futbolista”

Uno de los ídolos del ascenso de Universidad de Chile en 1989, Cristian Olguín, encaja con la mirada de sus dos ex compañeros de profesión. Para Cepillín, no es momento de sacar a Assadi del equipo.

“Assadi se ha visto más en contacto con el equipo, se ha visto bien, ha hecho goles. Entonces sería injusto que, con la llegada de Aránguiz lo sacara. Tendría que buscar otra alternativa”, opinó el ex Universidad de Chile, que cree que esta es una oportunidad de oro para el joven volante.

“Teniendo al lado a Aránguiz y Marcelo Díaz va a tener un crecimiento futbolístico importante. Jugar con esos dos grandes compañeros yo creo que le va a servir mucho”, reflexionó.

“Este año, Assadi tiene que crecer como futbolista, porque tiene las condiciones. Entonces, jugar al lado de Aránguiz y Díaz lo va a ayudar en ese proceso”, finalizó el ex delantero.