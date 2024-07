Cristian Palacios no se vuelve loco y le baja el perfil a la pérdida de la punta de la tabla. La U sigue con tranquilidad de cara a fin de año, como el primer día del 2024.

En U de Chile no se vuelven locos por perder la punta de la tabla: "Estamos tranquilos como el primer día"

Universidad de Chile empató 3-3 ante Cobresal por la fecha 16 del Campeonato Nacional, en la reanudación del del torneo en su segunda rueda. La igualdad le significó a la U perder la punta de la tabla que había alcanzando en la séptima jornada.

Los azules parecen ir en curva de descendente de su rendimiento y resultados. Antes del fin del primer semestre ya habían lamentado la derrota contra la Católica y el empate ante Ñublense. Sin embargo, en la U no se vuelven locos.

En rueda de prensa, Cristian Palacios manifestó que “fue un empate con sabor amargo, porque teníamos el partido controlado, teníamos ventaja y bueno… el fútbol es así. En poco tiempo pueden pasar muchas cosas, nos pasó a nosotros y son errores que tenemos que corregir”.

El delantero del Chuncho agrega que “estamos tranquilos, como el primer día. Después cuando lleguemos al final del torneo veremos cómo se dio todo. Un equipo grande siempre tiene presión, siempre tiene que estar peleando arriba y nosotros sabemos de eso”.

La U no se complica con ir a La Serena

El próximo desafío de los azules será como visita contra Audax Italiano, en La Serena. El Chorri no se complica con el cambio de planes y dejar Santiago ante los floridanos.

La U ante Cobresal: Chorri Palacios no se vuelve loco tras perder la punta de la tabla.

“Sea donde sea, donde nos toque jugar, tenemos que ir y hacerlo de la mejor manera, para eso no estamos preparando. El rival no viene bien, pero a nosotros eso no nos afecta porque tenemos que ir a hacer nuestro partido y tratar de pensar en nosotros”, sentenció el delantero de la U.

Con el empate contra Cobresal, Universidad de Chile quedó segundo en la tabla con 33 puntos, a una unidad del nuevo puntero, Coquimbo Unido (34). Más atrás están Universidad Católica (30) y Colo Colo (29).

¿Cuándo en el próximo partido de Universidad de Chile?

La U visita a Audax Italiano este domingo 28 de julio, desde las 17:30 horas, en el estadio La Portada de La Serena. El duelo es válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional.