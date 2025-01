Universidad de Chile tuvo un gran inicio de temporada al golear a Recoleta por la Copa Chile. El más feliz era Gustavo Álvarez, quien además está a detalles de conseguir a un nuevo refuerzo: Lucas Di Yorio.

Los Azules tuvieron una gran presentación ante el Reco y se quedaron con el triunfo por un muy expresivo 6-1. Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Fabricio Formiliano, Antonio Díaz, Javier Altamirano y Franco Calderón anotaron. Por si faltaran goles, tienen casi listo a su último delantero.

La respuesta de Álvarez a la posible llegada de Di Yorio

Una vez finalizado el duelo de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez se refirió a la gran victoria que consiguió el equipo en su estreno en la competición que ya ganaron en el 2024.

“Estamos en una puesta a punto. Hay jugadores que llegaron desde el primer día y otros después. Estos partidos nos sirven para ir acomodando las cargas. Siempre es bueno ganar, pero a nosotros nos sirve para corregir“, explicó el técnico a TNT Sports.

“Tenemos que ser más claros en tres cuartos de cancha y ser más contundentes, debemos mejorar nuestra cantidad de gol. Tenemos que mejorar el domingo”, señaló un exigente Álvarez. Y eso que hicieron seis.

En la transmisión de TNT Sports, avisaron que la opción de Octavio Rivero ya está totalmente caída. Por esta razón, Universidad de Chile irá con todo por Lucas Di Yorio. Gustavo Álvarez conoce bien a este atacante, a quien ya dirigió en Aldosivi. Por esta razón, tuvo una curiosa reacción cuando fue consultado por el tema.

“No sé a quién se refiere“, indicó entre risas, pero luego agregó: “muchos años, no tenía canas cuando lo dirigí en Aldosivi. Es un buen profesional, un buen chico, pero no hablo de jugadores que no pertenecen al club”, cerró el entrenador de U. de Chile.