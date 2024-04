La confesión de Zaldivia tras salir de Colo Colo y arribar a la U: "Me hizo bien el cambio"

Uno de los grandes y polémicos movimientos que tuvo un mercado de pases fue el paso de Matías Zaldivia, quien dejó atrás importantes años con la camiseta de Colo Colo para firmar con Universidad de Chile.

Si bien de eso ha pasado casi un año y medio, esta jornada en los azules festejan porque le renovaron contrato al defensor hasta el año 2026, quien se ha vuelto todo un referente dentro del camarín.

Un giro inesperado en su carrera hasta hace un tiempo, pero que le ha venido bien en su camino como profesional, donde incluso con su nuevo rendimiento llegó hasta la selección chilena.

Algo que el nacionalizado chileno evalúa de buena forma y asegura que fue un acierto el cambio de aire que tivo, pese a lo que tuvo que pasar en el cambio de Colo Colo a la U.

Zaldivia se siente como en casa en la U

Fue en una entrevista con las plataformas digitales de la concesionaria Azul Azul, que Matías Zaldivia sacó importantes conclusiones de lo que ha sido esta nueva aventura, la que se extendió por tres años más.

“Ser un mejor jugador. Hasta el final de la carrera siempre se puede seguir mejorando, es lo que me pasa, me hizo bien el cambio, me siento con más confianza y soy un jugador más completo“, comentó.

“Los equipos grandes como la U cuando rindes llaman más la atención que en otros, así que creo que me ayudó a llegar a la selección y no pierdo de vista lo mismo, por si me toca volver a estar bienvenido sea”, precisó.

En ese sentido destaca lo contento que están como familia en el país y que se proyectan incluso más allá de 2026, cuando termina el vínculo con los bullangueros.

“Estamos muy contentos con mi esposa, nos gusta mucho el país estamos cómodos, mi familia también cuando vienen de Buenos Aires, encontramos nuestro lugar en el mundo, así que contento con seguir por tres años más acá y proyectar para más adelante también”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras el empate ante Palestino, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 28 como visita contra Huachipato, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

