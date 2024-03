Una vez que el árbitro José Cabero puso fin al Superclásico, donde Universidad de Chile venció por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental, los primeros abrazos del técnico Gustavo Álvarez fue con dos formados en el mismo club.

Marcelo Morales y Nicolás Guerra fueron los primeros que se acercaron al entrenador, con una señal potente, ya que el delantero no jugó y se quedó en el banco de suplentes.

Un modelo que el entrenador de los azules ha ido moldeando entrenamiento a entrenamiento y que ha conseguid el respaldo de sus dirigidos, especialmente en lo más jóvenes del equipo.

Así lo hace entender Maximiliano Guerrero, quien ha sido titular en todos los partidos del Campeonato Nacional y revela la forma que tiene de trabajar Álvarez en el club.

Confianza

Una de las palabras que más se repiten en los concpetos de Álvarez son el protagonismo, la unidad y la confianza, mensajes que se han metido en los jugadores y en todas sus charlas.

“He tenido harta confianza, el profesor conversa harto con todos los jugadores, se acerca y también llama a reuniones y nos va enseñando y dice las cosas cómo se tienen que hacer. Lo ha hecho buena forma, lo entendemos a la perfección y eso se ve reflejado”, comentó Guerero.

“Siento que la confianza que he tenido, y la que me dan compañeros y el profesor, me lleva a tener partidos de buena forma. La U tiene la presión de equipo grande, pero la convierto en motivación para hacerlo de la mejor manera y con los pies en la tierra”, profundizó.

Por lo mismo, en el CDA se habla que Álvarez le ha dado otro aire a la U, lo que respaldan los jugadores: “Sí, siempre el técnico da las herramientas para hacerlo de la mejor manera. Siempre con mucha gente en el área, para que salgan los goles, entonces hubo un cambio que se nota y se ve reflejado”.

