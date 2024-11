Universidad de Chile se frota las manos, ilusionada en que podrá dar el gran golpe en el escritorio. Este martes el Tribunal de Disciplina tendrá la esperada sesión en la que analizará la denuncia del Bulla a Colo Colo por lo ocurrido con Jorge Almirón ante Huachipato.

Mientras el elenco estudiantil acusa al Cacique de que su técnico dio instrucciones a pesar de estar suspendido, el DT dijo que no hizo nada. A horas de conocerse el fallo, un nuevo video filtrado ha encendido el debate y llevó a que Johnny Herrera encarara a la justicia.

El ídolo del Romántico Viajero lanzó un mensaje en redes sociales haciendo un potente llamado a ponerse los pantalones ante lo conocido por la prensa. Sin embargo y como se ha dejado claro, si no hay pruebas contundentes, todo quedará como está.

Johnny Herrera encara al Tribunal de Disciplina para apoyar denuncia de la U a Colo Colo

Mientras todo el fútbol chileno espera para conocer el fallo del Tribunal de Disciplina por la denuncia de la U a Colo Colo, Johnny Herrera hace su parte. El ídolo del Bulla entró con todo a la polémica con un incendiario mensaje en redes sociales.

El mensaje de Johnny Herrera por la denuncia de la U a Colo Colo. Foto: Instagram.

El ex portero no se guardó nada a horas de conocerse el veredicto y sorprendió con un llamado a la justicia deportiva. En él pidió no hacer la vista gorda de las pruebas que han salido a la luz por la prensa y condenar al Cacique.

“Día relax”, comenzó señalando con un video mientras espera por el fallo en una piscina. “Esperando si hay pantalones ante tanta evidencia“, remarcó con el tradicional gesto con la mano de la U.

Pero más allá del deseo de Johnny Herrera, lo cierto es que Universidad de Chile necesita presentar pruebas claras de que el DT dio instrucciones ante Huachipato. Los videos, sin audio, no son pruebas a menos que se muestre una secuencia de que sus órdenes llegaron hasta la banca.

Y como si eso fuera poco, cualquier grabación de las conversaciones del DT pasarán a la justicia al estar prohibidas las grabaciones en lugares privados sin consentimiento. Sin duda el gran problema con el que arriesgan no salir victoriosos de su denuncia.

La U ruega para que el Tribunal de Disciplina le dé la razón, incluso con registros filtrados en distintos medios. Colo Colo ha dejado en claro que no hicieron nada fuera de las reglas, pero serán los encargados de dar el veredicto quienes definan el final del torneo.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y Colo Colo?

La U y Colo Colo, pase lo que pase en el Tribunal de Disciplina, definirán el título en la última fecha del Campeonato Nacional. El Bulla recibe a Everton mientras el Cacique visita a Deportes Copiapó, ambos duelos este domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

