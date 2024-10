Universidad de Chile está en la parte final de la pelea por el título del Campeonato Nacional, donde lucha punto a punto con Colo Colo para ser el nuevo monarca del fútbol nacional.

Mientras el equipo de Gustavo Álvarez se mentaliza en el torneo y en la final de la Copa Chile, la dirigencia avanza en el plan para la próxima temporada, donde competirán en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con la idea de tener un plantel que pueda competir a nivel internacional, Johnny Herrera lanzó una fuerte crítica a uno que ha sido protagonista en la actual campaña.

Se trata del portero Gabriel Castellón, a quien el, ahora comentarista deportivo, no encuentra lo suficientemente seguro para ir a competir al extranjero y pide otro nombre.

Johnny Herrera tiene reparos con Gabriel Castellón en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera no confía en Castellón en U de Chile

Fue en TNT Sports, donde Johnny Herrera trabaja como comentarista deportivo en el programa “Todos somos técnicos”, que le puso la lápida, según su opinión, a Gabriel Castellón en la Copa Libertadores.

“A mí me pasa algo con Castellón. Es un arquero sobrio, pero necesito que gane solo tres partidos al año. Es un buen arquero, no uno extraordinario que te ayuda a ganar campeonatos. No se equivoca, no se saca una tapada extraordinaria, pero es correcto, que se equivoca poco porque corre poco riesgo”, explicó Herrera.

En ese sentido, asegura que hablar de competir de manera internacional es otra etapa, donde encuentra que le falta todavía: “Para una Copa Libertadores, son palabras mayores, se necesita otro”.

“¿Castellón ha jugado torneos internacionales? Para jugar fase de grupos con la U y competir se necesita experiencia, tener un cuarto de final, pasar una fase de grupos, porque es distinto. Hay biotipos distintos, velocidades distintas, yo espero más para un portero de la U“, cerró.