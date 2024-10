El samurái azul recalcó el central no tuvo que recibir doble amarilla y hasta fue culpa de su adversario.

Universidad de Chile superó a la UC y dio un importante golpe en su lucha por el quedarse con el campeonato nacional. El elenco de Gustavo Álvarez se repuso al golazo de Fernando Zampedri y con anotaciones de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, se quedaron con el triunfo por 2-1.

Justamente el central nacionalizado chileno fue clave en el marcador final. Con certero cabezazo, el formado en Chacarita Juniors le dio el triunfo a los azules en el clásico 199.

Pero su partido quedó empañado por la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo por falta sobre el “Cimbi” Cuevas. Lo que por acumulación, lo deja fuera del encuentro ante Ñublense la próxima fecha.

Incluso el seleccionado nacional peligró con la tarjeta roja. Esto por la falta en el complemento contra Gonzalo Tapia y que pudo ser la doble amarilla, y dejar a la U con uno menos en los minutos decisivos del clásico.

Johnny Herrera defiende a Matías Zaldivia de expulsión

Sin embargo, un histórico de la U salió a defenderlo y recalcó que una roja habría sido injusta. Al analizar el compacto del partido, Johnny Herrera entregó un categórico análisis sobre la falta contra Tapia: “Fue una faltita”, expresó el samurái azul.

Luego apuntó a que hasta la primera amarilla estuvo mal sacada por la falta sobre Cuevas. “Para mí en la primera era más falta de Cuevas. Se vio fea pero no es. Si Zaldivia se tira le cobraban a él“, agregó en Todos Somos Técnicos tras el clásico.

Aunque para Herrera, más allá del triunfo de la U, volvió a pedir una final entre azules y albos para darle mayor competencia al torneo local. “No hay nada dicho. Por eso me sorprendió que en Colo Colo se dieran por campeones. Me llamó la atención eso de “contra todo y contra todos”. Ojalá haya una final para este campeonato que ha estado muy bueno”, sentenció.