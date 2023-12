Johnny Herrera no suele dar entrevistas, ya que sus opiniones de fútbol las limita al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Sin embargo, de vez en cuando aprovecha de hablar con algún medio sobre varios temas de actualidad. Esta vez fueron los entrenadores de La Roja y Universidad de Chile.

El bicampeón de América reveló a Las Últimas Noticias que no le parece Ricardo Gareca como posible nuevo DT de la Selección Chilena. Además, entregó a su candidato idóneo no solo para el equipo nacional, sino también para la U. Y dejó la grande con el nombre que propuso.

Herrera afirmó que Ricardo Gareca, directamente, no le gusta tanto. Aprovechó la oportunidad para explicar los motivos por los que preferiría no poner en el cargo al argentino. “Clasificó a Perú a un Mundial, pero en Vélez Sarsfield le fue pésimo. Conoce a los jugadores chilenos, pero no el futbol chileno”, comentó.

Son similares las razones por las que le hubiera gustado ver al ex técnico de Colo Colo y Universidad Católica en la Selección Chilena. “Mi candidato era Gustavo Quinteros que está dos peldaños arriba en experiencia y conocimiento del fútbol chileno que Gareca. Si no, lo quería como DT de la U.”, agregó el exportero.

“Es un buen entrenador, salvó a Colo Colo del descenso y fue campeón. Si no le fue bien en la Copa Libertadores fue porque no le llevaron buenos refuerzos. A la gente de la U le gusta el fútbol ofensivo que propone Quinteros”, sentenció Herrera.

Apenas el santafesino fue despedido del Cacique brindó una entrevista a TNT Sports. Allí Johnny Herrera lo invitó a trabajar en Universidad de Chile con él y le dijo que “en dos años llegamos juntos”. Quinteros, no obstante, descartó el ofrecimiento del Samurai Azul.

“Es difícil, complicado, por respeto a la gente de Colo Colo y su hinchada que me banca a muerte. No lo haría hoy, ni el año que viene, pero tampoco en el futuro cierro las puertas a ningún club del mundo. Soy profesional, siempre doy prioridad a equipos y países que dirigí. Se lo hice saber a la gente en Ecuador cuando me llamaron, pero no cierro puertas a ningún equipo grande”, respondió.

