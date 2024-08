El Superclásico que Universidad de Chile y Colo Colo empataron sin goles en el Estadio Nacional sigue dando que hablar, ahora con una polémica que revivió Johnny Herrera.

El ex meta de los azules apuntó al rol de Fernando De Paul revelado importantes detalles de su paso por la U, que ahora quiere dejar en el pasado siendo titular en Colo Colo.

“En el Superclásico que no tuvo mayor injerencia, donde ha andado mejor que en la U, no sé si muy bien, pero es un muy segundo arquero”, explicó Herrera en TNT Sports

En ese sentido, lo acusó de borrarse en momentos muy importantes de la U, como en la lucha por no descender, donde termina jugando Cristóbal Campos que daba sus primeras voladas en Primera División.

Johnny Herrera asegura que De Paul se borró en los partidos clave de la pelea por salvar el descenso en U de Chile. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Fuerte acusación de Johnny Herrera en contra de De Paul

Johnny Herrera desempolvó la artillería que le quedó guardada de Universidad de Chile en contra de Fernando de Paul, quien, ante los elogios por lo realizado en el Superclásico, decidió bajarles el moño.

“De Paul hizo muy malos partidos, incluso después, cuando yo me voy, los partidos más importantes no los jugó. Cuando la U estuvo peleando el descenso acusó un problema en la espalda y no jugó los últimos tres partidos, que los jugó Campos”, detalló Herrera.

El ex capitán de la U lo comparó con su caso, asegurando que era banca por una decisión más allá de su rendimiento donde lo querían sacar del club, pero que lo de De Paul fue inaceptable.

“Cuando la U fue a jugar Copa Libertadores con Inter, se bajó en el aeropuerto, entonces es raro”, detalló Johnny Herrera con los capítulos ocultos en el CDA con jugadores de azules.

Fernando De Paul en un entrenamiento con Johnny Herrera y Cristóbal Campos . Foto: Ramon Monroy/Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El partido entre O’Higgins y Universidad de Chile, por la fecha 20 del Campeonato Nacional, se jugará este sábado 17 de agosto, a partir de las 17:30 horas en el estadio El Teniente.

