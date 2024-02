Si hay un delantero que se ha ganado el corazón de los hinchas de Universidad de Chile en los últimos años, ese es Joaquín Larrivey. El Bati fue una de las grandes figuras del Romántico Viajero en su época más complicada y, a punta de goles, se hizo un lugar entre las estrellas azules.

Su paso por el elenco estudiantil dejó más que felices a los fanáticos, quienes lamentaron su polémica salida. No obstante, el atacante no olvida y quiere devolver el cariño de una forma muy especial: siendo su entrenador.

Joaquín Larrivey sorprendió al revelar que espera llegar algún día a la banca de Universidad de Chile. Eso sí, reconoció que para ello primero necesita tener un recorrido que le permita sumar pergaminos para aterrizar en el CDA.

Joaquín Larrivey se postula a la banca de la U

Universidad de Chile ha visto una ola de jugadores pasar por el club, pero pocos se han ganado un lugar en el corazón de los hinchas. Joaquín Larrivey fue uno que respondió a las expectativas y, a pesar de una salida polémica, sigue recibiendo el cariño del Bulla.

Esto el atacante no lo olvida e incluso lo hace soñar con pagar una deuda pendiente. En conversación con DSports, el Bati reconoció que una vez cuelgue los botines le gustaría volver a la U para ser su entrenador.

Joaquín Larrivey no escondió su deseo de tener una aventura como DT en Universidad de Chile. “A mí me gustaría dirigir a los clubes donde jugué y donde me sentí querido, donde creo que me fue bien”, lanzó.

En esa misma línea, recalcó que el elenco estudiantil es uno de sus pendientes en la lista. “Uno de los objetivos o del sueño de ser entrenador es pasar por esos clubes y la U es uno donde más disfruté”.

Finalmente, el artillero dejó en claro que para llegar a eso primero debe sumar la experiencia necesaria. “Me encantaría volver con ese rol en algún momento, pero para ello necesito un recorrido previo y seguir preparándome como lo estoy haciendo”.

Joaquín Larrivey no se olvida de Universidad de Chile, el club que más lo ha marcado en los últimos años. El Bati espera algún día poder regresar al Romántico Viajero para ayudarlo a lograr los objetivos que no pudo en la cancha.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Larrivey en la U?

Joaquín Larrivey logró disputar un total de 74 partidos oficiales con la camiseta de Universidad de Chile. En ellos marcó 43 goles, dio siete asistencias y alcanzó los 6.230 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile jugará su último amistoso a puertas cerradas ante Santiago Wanderers y se enfocará en su debut en el Campeonato Nacional 2024. El próximo domingo 18 de febrero desde las 18:00 horas el Romántico Viajero choca con Cobresal, siempre y cuando se termine el paro del SIFUP.

