Un día como hoy, 5 de noviembre, pero del 2021, Universidad de Chile vivió una milagrosa salvación del descenso, tras ganar a puertas cerradas por 3-2 a Unión La Calera en Rancagua. Un capítulo muy duro del cual fue protagonista Joaquín Larrivey.

De hecho, aquella jornada fue la última en la que el delantero argentino vistió la camiseta azul. Tras ello, tuvo un regreso a Italia, donde jugó en Cosenza y Südtirol, previo a regresar al país, donde hizo de las suyas en Magallanes, club donde se despidió este miércoles.

Horas después de confirmar su adiós de “La Academia”, Larrivey conversó sobre su futuro en el fútbol con Bolavip, donde dejó en claro qué tiene en mente para el 2025 y le lanzó un guiño a la U para permitirle el “último baile” de su carrera.

Joaquín Larrivey y su futuro: ¿Volverá a la U?

“No es un capítulo cerrado, me siento muy querido por los hinchas, hice las cosas bien, tampoco estoy esperando un llamado, siempre para adelante, pero si me llaman espectacular y si no me llaman, agradecido por lo vivido”, expresó el “Bati”.

Consultado por si su salida de Magallanes significa su retiro definitivo del fútbol, Larrivey expresó que “seguiré jugando por lo menos un año más. Lo demuestran los números, no solo las sensaciones que uno tiene, pero me acompañan los números ahora más que nunca. En una categoría súper difícil hice 23 goles y jugué todos los partidos”.

Joaquín Larrivey anotó 47 goles en su paso por Universidad de Chile (Photosport)

¿Cómo fue su última temporada en Chile?

El goleador argentino tuvo una muy buena temporada con Magallanes. Entre el torneo de Primera B y la Copa Chile, disputó un total de 3.012 minutos en cancha durante 36 compromisos, en los cuales registró 23 goles y tres asistencias.