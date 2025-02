Universidad de Chile partió de la mejor manera en este Campeonato Nacional 2025. La escuadra dirigida por Gustavo Álvarez no solamente ganó en casa, sino que gustó y goleó.

Hubo que sufrir más de la cuenta. El elenco azul no pudo anotar en la primera fracción, pese a que a los 37′ Ñublense ya tenía un hombre menos, tras la expulsión de Esteban Valencia.

El que desató la alegría y abrió el camino para la U fue Javier Altamirano. Un tiro al ángulo permitió que la escuadra azul abriera la cuenta, en el minuto 48. De ahí, el duelo del ex Estudiantes de La Plata sería puro lujo.

Javier Altamirano habla de su nuevo camino en el fútbol

Ya no quiere ser como el de Huachipato. Ni siquiera quiere ser el de Estudiantes. Javier Altamirano aspira a ser más. Aunque, asegura que el camino se lo está tomando con calma.

“Quiero mejorar lo que demostré en Huachipato y Estudiantes. Ese Javier ya pasó. Tengo que seguir demostrando. Apunto alto y quiero seguir creciendo y mejorando. Aunque, tampoco quiero ser ansioso”, enfatizó, tras el duelo, el considerado como mejor del partido por la transmisión de TNT Sports.

“Es lindo poder jugar y estuve mucho tiempo sin poder hacerlo, así que estoy gozando. Por lo sucedido disfruto el doble. No hay nada más lindo que disfrutar lo que uno hace”, añadió el volante de la Universidad de Chile, quien analizó su desempeño.

Altamirano agradeció a sus compañeros | Photosport

“El primer tiempo, me sentí un poco al debe, siendo autocrítico. Al final fui agarrando protagonismo y la confianza de mis compañeros me ayudó bastante para dar lo que puedo entregar. Desde el primer día me sentí parte del equipo, estoy muy agradecido y feliz de empezar de esta manera. La gente se ha portado un 10 conmigo”, cerró el jugador que abrió la senda del triunfo azul.

¿Cuándo ocurrió el desmayo de Javier Altamirano jugando por Estudiantes de La Plata?

Ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando el Pincha jugaba ante Boca Juniors en el Estadio Uno, por la Copa de la Liga. Fue a los fatídicos 25 minutos del primer tiempo.

