Una de las jugadas más comentadas en el triunfo de Deportes Copiapó contra Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, tuvo como protagonista al delantero Isaac Díaz.

Todo, por hacer un lujo a lo Neymar, justo cuando estaba siendo marcado por Luis Casanova, donde se ganó el aplauso de todo el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Le salió

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

Fue el propio atacante, quien en conversación con radio ADN, entregó detalles del momento que tuvo en el partido, donde con una acrobacia pasó el balón por sobre Casanova.

“Era un partido especial para mí, tenía mi propio partido en la cabeza y son de esos que quieres mostrar todo. Gracia a Dios salió, después volví a ser yo, pero salió linda la jugada por lo menos”, explicó.

“Vi que Casanova se me paró muy de frente, no tan perfilado, y dije se la hago. Si era perfilado me iba a sacar ventaja”, detalló.

Buena racha

Más allá de la jugada, el delantero se mostró contento de los últimos resultados que han conseguido y que los alejan de la zona de descenso: “Agarramos una racha que ha favorecido y hay que aprovecharla”.

“Desde un principio partimos abajo, hemos estado peleando abajo durante todo el año. Tuvimos el remezón que necesitábamos como jugadores y esta vez funcionó bien. Llevamos partidos sin perder, lo que genera confianza. Fuiste hacer un partido muy bien planteado a Colo Colo, acá le ganaste a la U, creo que tenemos las armas para ir paso a paso. No podemos pensar más allá de lo que no tenemos”, enfatizó.

El calor

Uno de los factores que ha aprovechado Deportes Copiapó tiene que ver con la cancha del Luis Valenzuela, que con el calor se transforma en un infierno la carpeta sintética.

“Es terrible con este calor, siente que te quemas los pies, pero estamos acostumbrado y tenemos que aprovechar esa pequeña ventaja que se hace pesado”, explicó.

“La cancha sintética rebota el calor y los pies queman. Después se hacen durezas, dicen que lo mejor es no hacer los pies para que la misma dureza ayude que no vuelva salir ampolla”, cerró.

Revisa la jugada: