La polémica se ha tomado el Campeonato Nacional para la penúltima fecha, donde si Universidad de Chile logra vencer a Cobresal en el norte del país, podría beneficiar a Colo Colo en la lucha por el título.

Uno de los que encendió la llama de la bomba fue Gabriel Mendoza, quien hace unos días aseguró que el equipo de la U se va a dejar ganar, para perjudicar a los albos en la lucha del trofeo.

Dichos que no fueron tomados de buena forma en el mundo azul, quienes también se juegan la posible clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que necesitan sumar los tres puntos.

Horacio Rivas conversó con Redgol, donde aseguró conocer la forma que tiene el Coca Mendoza para declarar y le deja una interrogante abierta por su carrera futbolística.

Molestia

Carepato detalla que es muy fácil declarar ese tipo de cosas, por el contexto que se está jugando en el torneo, pero que no se conoce un jugador que vaya por perder un partido.

“Hay que tener cuidado con la boca loca de repente. Porque vivimos en un ambiente, entre la tecnología, lo mediático, las comunicaciones que escribimos algo y eso sale reproducido en todos lados. Hoy en día es muy fácil tirar una bomba de ese calibre. Conozco al Coca (Mendoza), sé que se maneja mediáticamente por algo lógico y ha sido parte de su trabajo”, comentó Rivas.

“No lo puedo criticar, porque mucha gente dice que ayuda al folclore, porque mucha gente lo puedo tomar por ese lado. Pero le preguntaría a él si en un partido de su vida habría sido capaz de dejarse perder. Simplemente digo eso. Porque si hace un comentario de que un equipo que se puede dejar perder es porque quizás vivió una cosa como esa”, explicó.

En ese sentido, precisa que los equipos grandes no necesitan de este tipo de polémicas, más sus jugadores, porque son los primeros que van por los tres puntos en cada partido.

“No lo creo de su parte, sobre todo en Colo Colo, porque los albos nunca van a vivir una situación como esa, la U tampoco. Porque los equipos grandes no se pueden permitir o dar una licencia como esa. Por lo tanto, siento que en este tipo de cosas es mejor poner la pelota al piso, hablar con seguridad y certeza de lo que vivió y convivió”, detalló.

Recuerdos

El tema de dejarse perder ha sido un tema histórico entre los hinchas, donde Horacio Rivas recuerda un caso que vivió como protagonista y que detalla que nunca se pudo dar una regalía.

“En algún momento se habló, por ejemplo, cuando la U bajó a segunda división, y hago hincapié en el tema, que Colo Colo se dejó perder para que la U ganara 3-0. Eso es faltarle el respeto a Raúl Ormeño, Daniel Morón, Lizardo Garrido, que eran los jugadores de ese entonces y que son emblemas de Colo Colo”, enfatizó.

Por lo mismo, ante la declaración de Gabriel Mendoza, Rivas deja una interrogante abierta para el histórico jugador, con respecto a estos casos que siempre se manejan como rumores.

“Antes de preguntar algo así, vean con los jugadores que nunca se prestaron para algo así, no me imagino quien tiene la capacidad para decir hoy no ganamos. me gustaría saber, en este caso el Coca, que diga quien puede decir delante de un plantel no importa, vamos para atrás y no ganamos. ¿Quién sería capaz? No importa la Copa Sudamericana, dejemos todo botado. Yo dentro del club, a una persona así la denuncio”, finalizó.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras caer frente a Coquimbo Unido, la U enfrentará como visita al puntero Cobresal este domingo desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

