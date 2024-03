Héroe de la U en el Superclásico responde a Arturo Vidal por tratarlos de ratón: "No fuimos como equipo chico"

Una nueva polémica genera el Superclásico ganado por Universidad de Chile. Esto por los dichos de Arturo Vidal mirando en menos el logro conseguido por el equipo de Gustavo Álvarez.

El King recalcó a través de sus redes sociales que no es “mufa” y sacó a relucir sus trofeos contra sus detractores. Si hasta se burló de los hinchas que fueron a Plaza Italia y aseguró que la U jugó “como equipo chico y ratón”.

Fuertes declaraciones que llegaron hasta el plantel de Universidad de Chile. Sin embargo, en el Romántico Viajero no pisaron el palito y ya dieron vuelta la página sobre el partido ante el archirrival.

La respuesta contra Vidal

Así fue como el héroe en el Superclásico como Israel Poblete decidió responderle a Arturo Vidal. Pero siempre con respeto y dejando en claro que no entrarán en el juego del hombre de la moica.

“Es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto lo que piensa, pero no lo comparto. No fuimos a jugar como equipo chico. Salimos a presionar alto, les tuvimos la pelota, los atacamos harto y los complicamos. No voy a entrar en polémicas por sus dichos. Nosotros nos enfocamos en seguir creciendo como equipo y como club”, declaró el autor del único gol el pasado domingo.

Incluso ante la insistencia de la prensa, Poblete salió jugando y refleja que en la U solo quieren demostrar en cancha el buen momento que están viviendo.

“Lo que diga Arturo Vidal, es personal. Sabemos lo importante jugador que es. Pero yo no le voy a responder. No corresponde. Lo respeto como jugador. Yo me enfoco en lo que será el próximo partido ante O’Higgins”, cerró.