Ante los dichos del DT de Ñublense, donde acusó que no hay condiciones equitativas para la Final de Copa Chile, el técnico de la U prefirió tirar la pelota al córner.

La previa a la final de Copa Chile, donde Universidad de Chile enfrentará a Ñublense en el Estadio Nacional, está marcada por los reclamos del técnico de los “Diablos Rojos”, Mario Salas, a los que se refirió su par azul Gustavo Álvarez.

Tras eliminar a Magallanes, el “Comandante” fue enfático en señalar que “es algo que no es equitativo. La U conoce la cancha, los camarines, el estadio va a ser mayor parte de ellos, que es lo lógico” y agregó que “se juega rápido como si fuese sacarse un problema de encima, es como sacarse un cacho”.

Ante los reclamos de Mario Salas, se le consultó a Álvarez por estos dichos y si es que se siente beneficiado por jugar en el Nacional, donde habitualmente hace de local la U. Como es habitual, prefirió hacer oídos sordos y no armar polémica.

La respuesta de Álvarez al reclamo de Salas

“No lo escuché a Mario, pero entiendo que me dice que ellos llegan con un partido jugado hace tres días y nosotros no. Es el calendario. No intervengo en la programación de los partidos”, indicó el DT azul y agrega que “jugamos la semifinal contra Coquimbo y hubo postergación de las llaves por otras razones“.

En esa línea, Álvarez sostiene que “tengo respeto y admiración por Mario Salas, me parece que Ñublense es un equipo de hombres y por eso llegó donde llegó. Entonces, no soy quién para opinar ni juzgarlo. Lo respeto”.

¿Beneficia a la U jugar en el Estadio Nacional?

Respecto al cambio de sede para la final de Copa Chile, Álvarez le quiso aclarar a Salas que “yo siempre tuve en el calendario que se jugaba en Concepción este partido. Siempre. Después empezaron las versiones que no había disponibilidad hotelera, que había que cambiar la sede. Eligieron el Estadio Nacional no sé por qué”.

“La verdad es que siempre fue Concepción, cambió a último momento, pero no considero ventaja porque es un recinto en el que normalmente ejercemos de local, pero es una final con público de los dos equipos… Entiendo lo que puede pensar el hincha de Ñublense, pero la verdad tocó así”, sentenció el DT de la U.