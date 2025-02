Universidad de Chile logró un triunfo importante en la tercera fecha de Copa Chile tras vencer a Santiago Morning en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Sin embargo, el director técnico Gustavo Álvarez no se conforma y dejó en claro que espera una versión mejorada del equipo en los próximos compromisos.

Además, el estratega argentino destacó la importancia de la rotación y se refirió al penal fallado por Lucas Di Yorio en su debut con la camiseta azul.

“Espero ver una versión mejorada”

Tras la victoria ante Santiago Morning, Gustavo Álvarez expresó su satisfacción por el resultado, pero también recalcó que la U debe seguir evolucionando.

“La Universidad de Chile que espero ver es una versión mejorada. El objetivo es ganar el próximo partido y para hacerlo hay que jugar mejor”, afirmó el técnico en conferencia de prensa.

El entrenador resaltó que el plantel cuenta con más alternativas y que es fundamental trabajar en variantes tácticas para afrontar los distintos desafíos de la temporada.

Israel Poblete de la U celebra su gol contra Santiago Morning (Photosport).

La rotación y su impacto en el equipo

En el duelo ante Santiago Morning, la U presentó varios cambios en la alineación titular.

Sobre esto, Álvarez aseguró que la rotación no afectó el rendimiento del equipo y que considera necesario darle minutos a distintos jugadores.

“El partido era necesario ganarlo porque no veníamos de un triunfo. Hubo cambios nominales, entonces me parece que hicimos un buen partido y que la rotación no atenta contra el buen funcionamiento”, explicó.

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, durante el partido contra Santiago Morning (Photosport).

El penal errado por Lucas Di Yorio en su debut

Uno de los momentos claves del partido fue el penal fallado por Lucas Di Yorio en su estreno con Universidad de Chile.

Álvarez abordó la situación y respaldó al delantero, asegurando que en el equipo hay designaciones previas para los lanzamientos desde los doce pasos.

“Leandro (Fernández) es el primer pateador, pero no estaba en cancha. Lamentablemente, se erró el penal, pero siempre que los jugadores conversen en el campo, yo los voy a respaldar“, comentó el técnico.

El penal errado por Lucas Di Yorio en su debut (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile se enfrentará a Ñublense, el sábado 15 de febrero, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en la primera fecha del Campeonato Nacional 2025.

