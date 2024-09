Gustavo Álvarez señala que no está ni ahí aún con Colo Colo: "No gasto energía en eso"

Gustavo Álvarez cumple una campaña extraordinaria en Universidad de Chile, elenco con el que le puede sacar 10 puntos de ventaja a Colo Colo este martes, en el duelo ante Huachipato.

El estratega de los azules entiende que es una buena distancia, pero es muy mentirosa porque los albos tendrán tres partidos pendientes.

“Lo mejor para nosotros es jugar y ganar. Así nuestro trabajo está bien hecho. Después la diferencia de puntos potencia es real, pero atendiendo a las postergaciones hay que tener paciencia y ver la diferencia de puntos entre ambos equipos”, manifestó el DT de los azules.

Por eso sostuvo que en la U se enfocan en lo que les corresponde. “Sólo podemos jugar, jugar bien y ganar. Así nuestra tarea está hecha”, indicó.

La U está puntera y puede sacarle 10 puntos de ventaja a Colo Colo

Álvarez no se preocupa de Colo Colo y la Libertadores

Para Gustavo Álvarez, si Colo Colo avanza o queda eliminado de Copa Libertadores no tiene mucha importante.

“En algún momento veremos cuántos puntos hay entre un equipo y otro. Que nuestros rivales jueguen torneos internacionales nos pasó todo el año, nosotros tenemos que tomar frialdad y planificación estratégica, sin contemplar si los rivales están en torneo nacional o internacional”, confesó el estratega de la U.

Luego agregó sobre Almirón que “si la atención de ese cuerpo técnico se divide en dos frentes, no debo evaluarlo yo, porque lo desconozco. Luego lo que hagan nuestros competidores no puedo modificarlo, no gasto energía en eso”.