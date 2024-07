El técnico azul no consideró algo terrible perder la cima, cedida a Coquimbo Unido, tras el empate ante Cobresal.

Gustavo Álvarez le quita importancia a la pérdida del liderato: "No lo considero una alarma"

Desafortunado duelo el de la Universidad de Chile en El Salvador. El elenco de Gustavo Álvarez no tuvo un mal desempeño, pero no pudo llevarse tres puntos desde una durísima cancha.

Y eso que la U lo ganaba por 3-1. En pocos minutos esa ventaja se desvaneció y los Mineros pudieron igualar el marcador, dejando sin respuesta a Gustavo Álvarez, que justo en ese intertanto pensaba en hacer un cambio.

Las pelotas paradas fueron un problema para la U. Los goles tuvieron todos las mismas características: centros desde balón detenido. De hecho, el técnico azul asumió esa falla tras el encuentro.

Justamente, Gustavo Álvarez se detuvo un momento a dar su opinión sobre el encuentro tras el juego. Una conferencia de prensa rápida, pues la U partía rápidamente de vuelta a Santiago.

Palabras de Álvarez

Para el DT de Universidad de Chile, es claro que las pelotas paradas fueron la debilidad de su equipo, pero asegura que el problema no pasa por un tema táctico.

“Hoy, puntualmente, la debilidad fue la pelota parada. Porque recibimos dos goles y nos cabecearon en un par de oportunidades. No creo que sea un tema táctico, de que el equipo sea previsible, porque hoy jugamos diferente a cómo veníamos jugando”, enfatizó el técnico, quien no le hizo el quite a la pregunta sobre Marcelo Morales.

“En todos los puestos hay una competencia muy pareja. De hecho, hay jugadores por debajo de los minutos merecidos. La función del puesto de Morales es cerrar la banda, tener juego en el medio y ser profundo en ataque. Pero, ojo, el pase gol lo da Antonio Díaz, como Morales lo hizo en su momento. Son jugadores muy parejos”, analizó el DT.

¿Y los refuerzos? Cabe recordar que la U sólo ha traído un jugador en este semestre. “Lo ideal es que los refuerzos estén lo más rápido posible, que se adapten al club. Pero, quedan unos días más. Yo me quedo con la tranqulidad que el club trabaja a la par mío, todos los días, para conseguir los jugadores que estamos buscando. Confío en el presidente y el gerente deportivo del club”, precisó.

Por último, se refirió a la pérdida del liderato. “Con respecto a la punta, quedan catorce fechas, 42 puntos por jugar. No lo considero una alarma”, cerró.