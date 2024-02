Universidad de Chile ha sacado chapa de candidato al título del Campeonato Nacional 2024 con su gran pretemporada. El Romántico Viajero mete miedo con sus números y sus nuevas figuras para la campaña que comienza, lo que tiene ilusionados a los hinchas.

Uno de los que llegó y se ganó un lugar de inmediato entre los titulares es Franco Calderón. El zaguero tomó el puesto que dejó vacante Luis Casanova y asoma como uno de los nombres fijos en el esquema de Gustavo Álvarez.

En la previa del duelo con Cobresal, que está en suspenso ante problemas de última hora, el defensor se refirió a lo que puede ocurrir. “Me sorprendió. Hoy entrenamos con normalidad de cara al partido, así que esperemos que se juegue”, dijo a ESPN.

Franco Calderón sueña en grande con el apoyo de la hinchada de la U

Pero más allá de las dudas que puede haber con el duelo, Franco Calderón se mostró ilusionado. El defensor valoró el apoyo que ha visto desde los hinchas de la U y aprovechó de hacer un análisis a su llegada al elenco estudiantil.

“Venimos de un año en Argentina que no fue muy bueno, la presión de la gente también se la hizo sentir a los chicos y quedó un grupo muy joven”, lanzó. “Llenaban la cancha todos los fines de semana, tenía presión, pero ya cambiando la página al venir a este club tan grande”, agregó.

Fue ahí que Franco Calderón elogió a la hinchada de la U. “La vez pasada cuando jugamos el torneo de verano la gente fue increíble así que, creo, de local nos haremos fuertes con la gente a nuestro lado. Vamos a ser muy fuertes”.

Además, el zaguero dio las clases de su estilo. “Muy bien en el juego aéreo, en el uno contra uno. Me creo fuerte en esa parte como defensor. No me creo lento, soy rápido para estar en última línea y espero aportar en lo que más pueda. Con errores como todo jugador, pero siempre trato de dar lo mejor”.

En esa misma línea, dijo estar tomando confianza en su dupla con Matías Zaldivia. “Con Mati ya hablamos, todos estos entrenamientos nos vienen sirviendo para ir conociéndonos y ver lo que nos gusta, los cierres y todo. Vamos bien”.

Finalmente, dijo que la U tiene claro para lo que está en la temporada 2024. “No sé si presión. Nosotros sabemos para lo que estamos, el técnico viene de ser campeón y sería muy lindo volver a eso, pero yo no sé si lo llamaría presión. El torneo es largo y tenemos que ir partido a partido. Hay que ir por cada paso”, cerró.

¿Es la U candidata al título del Campeonato Nacional 2024? ¿Es la U candidata al título del Campeonato Nacional 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Franco Calderón en la temporada 2023?

Con Unión Santa Fe, Franco Calderón logró disputar un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2023. En ellos no marcó goles ni dio asistencias, alcanzando los 2.989 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo juega la U?

Por ahora, Universidad de Chile hará su debut en el Campeonato Nacional este domingo 18 de febrero. El Romántico Viajero recibe a Cobresal en el Estadio Nacional a las 18:00 horas, aunque dependerá de la decisión de la autoridad este viernes.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.