Universidad de Chile se prepara para el duelo contra Unión Española, fijado para este domingo por la séptima fecha del Campeonato Nacional. La misión de los azules es seguir por el camino de triunfo, invitos y, por qué no, arrebatarle la exclusividad de la punta de la tabla a Deportes Iquique.

El lateral-volante por derecha en el esquema del DT Gustavo Álvarez, Fabián Hormazábal, habló con TNT Sports y valora el inicio de año del Chuncho tras varias temporadas complicadas.

“Creo que hemos tenido un muy buen arranque, en lo personal también me he sentido muy bien, muy cómodo, con mucha confianza al pasar los partidos. Con mucha expectativa de lo que pueda venir en adelante”, dijo Fabián Hormazábal.

El carrilero oriundo de Machalí está pronto a cumplir 28 años y fue un largo camino para llegar a un club grande como Universidad de Chile: “no era un paso fácil, pero sí algo que venía buscando. Creo que lo he hecho de buena forma y esperemos seguir con esta regularidad. Me tocó dar la vuelta larga, pero creo que gracias a eso me pilló en un momento muy preparado, así que con mucha madurez y con eso me lo estoy tomando”.

El reto de Álvarez a Hormazábal

Pese a esto, el jugador azul revela que de todas maneras se gana los retos de Gutavo Álvarez, quien le pide entender que no puede entrenar a 110% siempre…

“El profe me reta un poco, cuando estamos recién volviendo a entrenar después de los partidos y hacemos como unas presiones, yo las hago full. Entonces no le gusta eso. Me pide que esté un poco más pausado, pero es mi forma de jugar, y yo entreno igual”, cuenta.

Por último sentencia que Gustavo Álvarez #es un técnico muy inteligente, sabe cómo tratar al jugador y lo que necesita uno para poder dar su máximo dentro de la cancha. Por ese lado como jugadores nos sentimos cómodos con su forma de ser, con su forma de expresar y lo que nos entrega para que nos despleguemos dentro de la cancha”.

