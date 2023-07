Ex Universidad de Chile demanda a Fernando Felicevich por monto millonario

Continúan las acusaciones hacia Fernando Felicevich. El controversial agente futbolístico quedó en el foco del huracán tras el reportaje conocido como “El Cartel del Gol”, de Informe Especial, donde salieron a la luz un montón de peripecias del fútbol chileno.

Para ponerle más carbón al fuego, Matías Campos Toro aprovechó la conmoción para imponer una demanda hacia su ex agente. El ex jugador de Universidad de Chile, Universidad Católica y varios equipos europeos acusó a Felicevich de apropiación indebida y evasión de impuestos. El pasado 8 de julio presentó la demanda en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Según informaciones de Mega, la acción judicial exige el pago de 122.000 euros (alrededor de 112 millones de pesos). Los que corresponden a pagos realizados por el Granada de La Liga y el Udinese de la Serie A entre los años 2014 y 2017.

Felicevich acusado de apropiación de fondos

En la declaración oficial de la demanda, Campos Toro acusa de una retención de insumos por parte de Felicevich y su compañero de trabajo Daniel Alberto Behar Telias.

“La mayoría de las sumas de dinero que yo debía percibir por concepto de mi trabajo como futbolista profesional las recibían ellos acá en Chile, en sus oficinas ubicadas en Avenida Vitacura 5250, oficina 1006, comuna de Vitacura”, manifestó el ex centro delantero.

“Luego me las entregaban mediante transferencia electrónica o en efectivo, todo de manera oculta. Esa era la manera en que eludían el pago de impuestos que correspondía pagar, ya que no quedaban registros”, agregó Campos Toro.

El ex Universidad de Chile explicó que no quiso insistir en el cobro del dinero por miedo a las consecuencias hacia su carrera. “Tenía un cierto temor a que me perjudicaran si los llegaba a contradecir, teniendo en cuenta que Fernando Felicevich es una persona con mucho poder dentro del fútbol chileno, de quien se dicen muchas cosas”.