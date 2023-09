Ex director de Azul Azul en picada contra Michael Clark: "Pelele, títere, palo blanco"

El ambiente en Universidad de Chile está muy tenso, tras ocho partidos seguidos sin ganar, con el “fantasma” del descenso al acecho, y como es esperable, los dardos van dirigidos al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Quizás el más fuerte de los comentarios hacia el mandamás de la concesionaria que rige a la institución fue de José Joaquín Laso, ex director, quien utilizó su cuenta de Twitter para atacarlo.

¿Qué dijo ex director de Azul Azul sobre Clark?

Un día después de la derrota con Deportes Copiapó, el abogado utilizó sus redes sociales para descargarse contra el directivo, tratándolo de “pelele, títere, niño de los mandados, mudo, humbertito, palo blanco, etc.“.

Pero no fue todo, porque además Laso le dedicó otro mensaje a Michael Clark en diálogo con Radio ADN, donde afirmó que “no es el real director de esta orquesta, porque da declaraciones para un lado, después se desdice, no es un tipo con el que uno hable y tenga fundamentos futbolísticos para estar a la cabeza de una institución como esta”.

“No hay nadie que se haga cargo de lo que está pasando, a mí me aburrió, me dio rabia, que nadie habla, hablando cuando ganan y ahora que llevamos ocho fechas sin ganar, Pellegrino sale a dar la cara, tiene bastante razón en gran parte de lo que dice, aunque también gran culpable de lo que está pasando, pero nadie más habla, nadie más explica”, finaliza el abogado.

¿Cómo ha ido el conflicto entre Laso y Clark?

No es nueva la pelea entre ambos personeros, ya que en enero de este año, cuando el legista aún estaba en el directorio de Azul Azul, momento en que el actual presidente lo acusó que “además de ser hincha de la UC, es accionista fundador de Colo Colo“.

En respuesta a Clark, Laso dijo en La Tercera que “pongamos el RUT donde pone sus palabras, y veamos quien, en los últimos 5, 10 ó 15 años, ha ido más al estadio a apoyar a la U“.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.