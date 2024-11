Emmanuel Ojeda sabe que su año en la U de Chile no comenzó muy bien. Pero pudo revertir esa situación. Terminó como titular en los últimos partidos que los azules jugaron en la temporada. En una posición que no desconoce, pero que no es la que más domina.

Fue defensor central ante Ñublense, cuando Gustavo Álvarez no pudo contar con los zagueros titulares: tanto Matías Zaldivia como Franco Calderón estaban suspendidos. Y ni así, el DT argentino apostó sus fichas al uruguayo Fabricio Formiliano.

Escogió a Ojeda junto a Ignacio Tapia. Y el “5” repitió la titularidad en la gran final de la Copa Chile. Otra vez se impuso a Formiliano en la determinación de Álvarez. “En lo personal no arrancó muy bien el semestre, pero revertimos la situación, terminamos jugando y coronando el título”, dijo el ex Rosario Central.

Emmanuel Ojeda celebra la Supercopa junto a Zaldivia y Calderón. (Foto: Universidad de Chile).

“Fue compleja la situación. Me tocó estar casi fuera del plantel. Pero con el apoyo de los compañeros, también del cuerpo técnico que me fue dando la posibilidad de volver a meterme en el equipo. Lo sacamos adelante, por suerte terminé jugando”, aseguró el futbolista de 27 años. Eso sí, fue reemplazado por Formiliano en los 67′.

Emmanuel Ojeda quiere seguir en la U de Chile: “Es mi idea”

Emmanuel Ojeda tiene un año más de contrato con la U de Chile, aunque estuvo a punto de salir a préstamo durante el mercado de pases de la mitad de 2024. Dos clubes tuvieron serias intenciones de ficharlo. Pero la gerencia deportiva truncó esa opción.

No les pareció adecuado compartir el pago del salario de Ojeda. Por su parte, Álvarez tampoco veía mal que se quedara. “Sabía que si me hacía la cabeza y me tiraba para atrás no iba a servir de nada. Le metí con ganas y lo sacamos adelante”, expuso el oriundo de Goya.

“Todavía tengo contrato. Esperamos la vuelta a ver cómo se da todo el mercado de pases. La idea es seguir acá. Todavía estamos festejando, no pensando en nada. Vino la familia, unos amigos de Argentina, todo muy bueno”, contó Emmanuel Ojeda.

Ema Ojeda ante Graciani en la gran victoria de la U sobre Ñublense. (Marco Vazquez/Photosport).

A la salida del Centro Deportivo Azul, Ojeda repasó parte de su historia en el club. “Me tocó estar en los años anteriores, que no fueron buenos. Coronar con esta copa fue maravilloso”, cerró el “5”, quien también se hizo presente en el festejo que el plantel de Universidad de Chile tuvo en el restorán Ocean Pacific’s.