Fabián Hormazábal vivió una semana soñada, principalmente por su debut victorioso en la Roja y por el título que logró la U en la Copa Chile 2024. Todo eso en menos de 24 horas. El lateral derecho de los azules jugó los 90 minutos en el triunfo contra Venezuela.

Corrían 68′ cuando Gustavo Álvarez mandó a la cancha a Hormazábal. El ex O’Higgins ingresó por otro que tuvo minutos en la selección chilena: Maximiliano Guerrero, con quien ya había tenido una sociedad en Deportes La Serena que se refrendó en el Centro Deportivo Azul.

“Le doy las gracias a dios que nos da todas las bendiciones. Es difícil. Si bien estamos preparados para esto…jugar 90 minutos ayer y entrar hoy, pucha…no sé…gracias a dios se dio poder estar y jugar un rato. Quería estar como sea”, aseguró el Fabi Hormazábal en TNT Sports sobre haber podido participar en el 1-0 sobre Ñublense.

No lo dijo literalmente, pero evidenció el agotamiento. Minutos más tarde, cuando se detuvo en la zona mixta, afirmó que “no se me nota, pero estoy muy cansado”. Un broche de oro para un gran año que tuvo Hormazábal, quien se incorporó al Bulla desde O’Higgins de Rancagua.

Fabián Hormazábal tuvo un difícil inicio contra Soteldo, pero se impuso y ganó el duelo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Era una prueba muy importante. Cuando se dio esto, no lo dudé. Lo tomé como un desafío. Cada día traté de mejorar y demostrar, como dije la primera vez, por qué estoy acá. Creo que lo hice”, afirmó Hormazábal, quien también tuvo un paso por Curicó Unido.

Fabián Hormazábal derrocha orgullo por su primer título en la U de Chile

Fabián Hormazábal todavía no digiere completamente la semana soñada que tuvo un debut en la selección nacional y un título con la Universidad de Chile. “Tenía tantas ganas de demostrar y estar que sí, por ahí me pasaba, no tomaba bien los descansos”, dijo sobre unas palabras del entrenador sobre su manera de entrenar.

“Estoy contento. Hicimos un año muy bueno grupal y lo coronamos con este campeonato. Uno siempre sueña con poder estar y representar a su país, el sueño más grande que cualquier futbolista puede tener. Eso y salir campeón con el equipo más grande de Chile para mí me emociona mucho”, expuso Hormazábal.

De todas maneras, apunta más alto para la temporada venidera, que tendrá exigentes desafíos para el Bulla. El cuadro laico estará de vuelta en la Copa Libertadores, palabras mayores en cuanto a dificultades. “Quiero seguir logrando cosas con este club”, anticipó el “22”.

Y ya mira de reojo este nuevo choque contra Colo Colo, esta vez en la Supercopa. “Tenemos una revancha súper linda. Ojalá sea un gran partido y podamos coronarlo”, sentenció Hormazábal con la satisfacción del deber cumplido.