Universidad de Chile está en varias teleseries en la ventana del mercado de pases, donde sin duda el tema del regreso de Charles Aránguiz tiene muy expectantes a los hinchas bullangueros.

Peor hay otro tema que deben resolver con extrema urgencia, que es el caso de la renovación de Marcelo Morales, que hizo arrancar todos los rumores de que lo iban a congelar, una vez fue marginado del duelo ante Everton por la Copa Chile.

Si bien sumó minutos ante Cobresal por el torneo, luego de una lesión de Antonio Díaz, el futuro del lateral izquierdo formado en la U está en el aire, con una negociación frenada.

Pero también están en momentos decisivos, donde el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, revela que existe un ultimátum de la agencia de representación de Morales, que es Fernando Felicevich, a la U.

Marcelo Morales jugó pocos minutos en el último duelo de la U.

La última oferta de Morales con la U

El periodista explicó en detalle la situación de Morales con Universidad de Chile: “Todos sabemos que la cláusula de salida ha sido la piedra de tope, el tema de conflicto, entre la U y la agencia que representa a Marcelo Morales, que es Vibra”.

“Cuando se le pone cláusula de salida, que la U no quería en un principio, dice vamos con eso y es de 3 millones de dólares. No (le respondieron), tiene que ser menos, no vamos a renovar por esa cláusula”, explicó.

“Hacen un nuevo ofrecimiento, con el sueldo que se aumenta, los años y ahora es 2 millones y medio. O sea, se baja la U 500 mil dólares. No (le responden), viene el segundo no. Las conversaciones se estancaron”, detalló.

Los días han avanzado y el reportero que cubre la U para la señal deportiva, asegura que hay otra propuesta sobre la mesa, donde se espera una respuesta definitiva.

“Hoy piden como contraoferta 2 millones de dólares o nada, no nos movemos un peso más ni un peso menos. Si no se firma por eso, no se renueva el contrato. Están esperando que la U responda, si se baja otros 500 mil dólares. Ese es el precio final, donde no se mueve Morales y su agencia”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.