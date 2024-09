El hombre hizo su presentación en las redes sociales, donde aseguró que no se pudo contener y manda un mensaje a los jugadores.

El último partido de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional fue triunfo por 1-0 ante Palestino, cuando se jugaban los descuentos del encuentro, con un gol de Leandro Fernández que hizo explotar al Estadio Nacional.

Dentro de todas las celebraciones que se pudieron ver esa jornada en la comuna de Ñuñoa, una de las que más llamó la atención ocurrió tras la portería del meta Rigamonti y tuvo como protagonista a un guardia de seguridad.

En las imágenes de TNT Sports se pudo ver como uno de los esforzados trabajadores que luchan por mantener en orden los estadios, celebró eufóricamente, pero sin perder la compostura.

Una potente imagen que identificó a todos los hinchas de la U en ese momento, con la ilusión intacta de pelear el título hasta el final de la temporada en el torneo.

El guardia manda un mensaje a los jugadores de U de Chile

Fue en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias donde otro video se hizo viral en las redes, porque fue “Pablete“, el mismo guardia de seguridad quien contó su historia.

“No pude evitarlo, pero la pasión, ustedes saben. Si no se sufre, no es de la U”, comentó en una primera instancia el hombrón, con una pasión por su equipo increíble.

Con una copa en la mano, además de un osito de peluche con los colores del Bulla, el hombre continuó: “No pude responder antes, porque en el acto voló mi teléfono, lo pisé y la pantalla me la pitié y ayer recién la arreglé”.

En esa misma línea, le mandó un mensaje a los jugadore de la U: “Que los jugadores me entiendan que van a tener que mirar más a la barra y si hacen un gol, sería lindo que alguno (me dé) un cariño, un abrazo, no lo voy a evitar”.

Revisa sus palabras:

¿Cuándo juega U de Chile vs Huachipato por el Campeonato Nacional?

Los azules fueron programados para la jornada del martes 24 de septiembre, donde reciben a contar de las 20.00 horas a Huachipato, en el Estadio Nacional, en un encuentro válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.