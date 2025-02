Universidad de Chile es un candidato firme a quedarse con el Campeonato Nacional 2025. Junto con Colo Colo, el cuadro azul es de los que mejor se reforzó para esta temporada.

El plantel cuenta con nombres de alto voltaje. Ejemplos hay por montones. De más está decir que Charles Aránguiz y Marcelo Díaz aportan la experiencia. Y entre los nuevos jugadores, Javier Altamirano promete mucho.

Sin embargo, hay algunos jugadores que han pasado desapercibidos y que han sido parte de las promesas que recalaron en la institución. Uno de ellos, el venezolano Bianneider Tamayo.

¿Sigue, no sigue? ¿Qué será de Bianneider Tamayo en la U de Chile?

Llegó desde Caracas FC como una de las promesas futuras para el cuadro azul. El jugador venezolano Bianneider Tamayo la rompió en el Sudamericano Sub-20 y se esperaba que a su regreso a la U tuviese más chances.

No obstante, Gustavo Álvarez no lo tiene considerado dentro de su esquema. Es por ello que, en el principio de la temporada, se buscó mandarlo a préstamo, lo que finalmente no ocurrió.

Gustavo Álvarez tomó una decisión: Bianneider Tamayo estará a prueba los próximos seis meses a ver si convence al técnico azul. En caso de lograrlo, no habría necesidad de pensar en otro préstamo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bianneider Tamayo?

El jugador venezolano finaliza su contrato a fines del 2027. Pese a ello, si no agarra continuidad o es alternativa para Álvarez, podría partir antes.