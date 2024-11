Universidad de Chile está en plena conformación de su plantel para la temporada 2025, donde tendrá su gran revancha en el Campeonato Nacional, además que apostará fuerte en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez quiere mantener su base en la columna vertebral de su plantel, donde tiene una gran duda que tiene que ver con Marcelo Morales, quien no ha renovado con el club.

El lateral terminó contrato con los azules, por lo que puede negociar como jugador libre y donde los rumores lo acercan al New York Red Bull de la MLS en Estados Unidos.

Mientras se toma una importante decisión para la vida, un histórico bullanguero le manda un mensaje y un consejo al formado en la U, teniendo en cuenta que hay oportunidades económicas que no se dan dos veces en la vida.

Marcelo Morales celebra con su gran amigo en la U, Nicolás Guerra: Foto: Instagram.

Marcelo Morales en la mira de la MLS

Para los hinchas de Universidad de Chile Marcelo Morales está cada vez más lejos de seguir en el plantel, luego de algunas señales por redes sociales que lo acercan a su nuevo equipo en la MLS.

Por lo mismo, un histórico como Martín “Tincho” Gálvez, se sacó la camiseta bullanguera para darle un importante consejo de vida al formado en los azules, teniendo en cuenta la opción que tiene por delante.

“La verdad es que cada cierta cantidad de años siguen apareciendo otros futbolistas, pero cada cierta cantidad de años las oportunidades no vuelven aparecer. Si se queda y desaprovecha la oportunidad en dos años puede estar jugando en un equipo de segunda, como ha pasado con otros en Chile, yo que él me voy y me aseguro el futuro de la familia y hasta de futuros hijos“, comentó en conversación con Redgol.

Gálvez cree que seguir en la U puede ser muy bueno para el club, para los mismos hinchas, pro que debe poner sobre la mesa que la carrera no es tan larga y si hay buenas oportunidades hay que tomarlas.

“Humanamente hablando le digo que agarre ahora la plata porque después el futuro no se sabe. Para el hincha y la U sería bueno, pero es algo romántico, pero cuando los clubes cuando a uno le sacaron el jugo ya no sirves, entonces no sería tan romántico porque los clubes ya no son así tampoco”, destacó.