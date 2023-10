Edu Vargas de protagonista: Proponen 3 fichajes bombásticos para U de Chile en 2024

La reconstrucción de Universidad de Chile de cara al Campeonato Nacional 2024 ya está comenzando. Todo indica que Mauricio Pellegrino dejará de ser el entrenador de la U en las próximas semanas, sobre el final de la temporada 2023, pero la dirigencia está planificando lo que vendrá en el certamen venidero.

La misión primera es conseguir la clasificación a copas internacionales. Los azules van 9º con 34 puntos y están a tres puntos de meterse en la zona alta. La inyección económica que implica entrar a Copa Sudamericana podría permitirles aspirar un poco más alto con los fichajes del próximo año.

César Vaccia es uno de los directores técnicos que han sido campeones con Universidad de Chile y que tienen claro lo que es la U. El entrenador le recomendó tres nombres a la dirigencia de Azul Azul para reforzarse de cara al próximo año. A su parecer, serían fichajes calados.

Los nombres que pidió César Vaccia

En conversación con BolaVip Chile, Vaccia le sugirió a la tienda laica que vayan por Rodrigo Echeverría. “lo conozco de chico, estaba en la escuela de fútbol de Ñuñoa. Yo creo que él se ganó un espacio en Everton y ahora en Huracán y la Selección”, comenzó.

Además, solicitó a un nombre para Universidad de Chile que fue campeón de la Copa Sudamericana 2011. “Echeverría es un jugador a considerar junto a Eduardo Vargas para el próximo año”, destacó.

Pero ellos no son los únicos. César Vaccia quiere ver al delantero argentino Cristian Insaurralde en la U el 2024, quien actualmente milita en Cobreloa y estará peleando por el ascenso a Primera División este fin de semana.

“Un delantero que a mí me encanta es el chico Insaurralde de Cobreloa; me parece un buen jugador, encarador, de esos que ya no se ven, y que ganan duelos. La U podría hacer algo antes de que se lo levanten”, sentenció.

Otro que quiere volver…

Uno que se propuso para regresar a Universidad de Chile es Matías Rodríguez. El argentino, retirado desde 2021, ha entrenado esta semana en el Centro Deportivo Azul y aseguró que le encantaría volver a la alta competencia “porque en Chile no ocuparía cupo extranjero”.

“El club me abrió las puertas, hablé con el director deportivo Manuel Mayo y le comenté mis intenciones de volver a jugar. En este tiempo para prepararme, se me da la oportunidad de entrenar con los chicos de la Proyección y así ponerme a punto para ver si el año que viene vuelvo a jugar”, reveló Rodríguez.

¿Cuántos goles ha marcado Eduardo Vargas en 2023?

Eduardo Vargas ha marcado tres goles para Atlético Mineiro en 2023. Dos los anotó en el campeonato estadual Mineirão y uno en el Brasileirao, en un total de 31 partidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Para el fin de semana del 11 y 12 de noviembre está programado el regreso del Campeonato Nacional 2023, que estará casi un mes detenido por la fecha FIFA de octubre y los Juegos Panamericanos. Universidad de Chile enfrentará a Universidad Católica.

