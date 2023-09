Mauricio Pellegrino y posible regreso de Edu Vargas a la U: "Tiene el afecto de la gente"

Mauricio Pellegrino sigue en la banca de Universidad de Chile entre críticas y dudas sobre su continuidad en el Chuncho por la irregularidad mostrada por el cuadro azul este segundo semestre.

Las informaciones sostienen que la U ya planifica el 2024 con Pellegrino a la cabeza y el mismo DT aseguró que quiere continuar, al menos hasta fin de año. Pero el mañana es incierto como en todo orden de cosas.

De todas formas, al DT le consultaron por la posibilidad de un refuerzo estrella de cara al próximo año: ¿Qué le parece la posibilidad que llegue Eduardo Vargas a Universidad de Chile? Turboman asoma entre los rumores de mercado de la U.

“Los clubes deben buscar siempre los mejores jugadores para que puedan dar rendimiento. Eduardo ha sido un gran futbolista en la historia de la institución, no lo he valorado porque no estaba al tanto de esta noticia, pero es un delantero importante en la historia y pasado de la U. Es algo que debemos valorar si llega el momento”, dijo Pellegrino.

El DT agrega que “hablamos de un jugador que vivió una época fantástica en la historia del club y si llega daré mi opinión. El club siempre debe estar pensando en lo que se viene el próximo año. Vargas además del jugador que es, tiene el afecto de la gente”.

Por otro lado, le consultaron sobre Jaime García, nombre que ha sonado fuerte para asumir en la dirección técnica azul a corto o mediano plazo. El mismo entrenador reconoció que le gusta la idea.

“Es natural en los equipos, más en un equipo grande como la U, hay siempre ida y vueltas. Eso se hablará en su momento cuando termine el año. Yo no puedo hablar de terceras personas y lo que piensan. Bastante ya tengo con lo mío”, sentenció Pellegrino.

¿Dónde proyecta construir su estadio Universidad de Chile?

Según detalló hace algunos días el periodista azul, Tito Awad, Universidad de Chile planea levantar su estadio en la comuna de Lampa, un proyecto inmobiliario que considera la construcción de un mall.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo partido de Universidad de Chile tras el parón de fecha FIFA y Fiestas Patrias es ante Deportes Copiapó este domingo 24 de septiembre de 2023, por la fecha 24 del Campeonato Nacional, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.