En los años gloriosos de Universidad de Chile, Jorge Sampaoli hacía y deshacía, especialmente tras ganar la Copa Sudamericana en 2011. Es por eso que, con miras a la Copa Libertadores 2012, donde los azules finalmente llegarían a semifinales, pusieron la billetera sobre la mesa para contratar jugadores.

Fue en ese contexto que en la U decidieron contratar al ecuatoriano Eduardo Morante, que poco y nada pudo jugar con el super cuadro de Sampaoli, producto de varias lesiones y problemas fuera de la cancha. Terminando sin pena ni gloria su ciclo por Chile.

Jugó solo ocho partidos, anotando dos goles. Demasiado poco para haber sido, en su momento, el fichaje más caro en la historia de la U. Dos millones de dólares costó quien, a fin de año, partió rumbo a Ecuador nuevamente, para vestir la camiseta de Liga de Quito.

Sin embargo, más allá de su pésimo paso por Chile, hoy en día el ya retirado jugador hace noticia por otra cosa, que tiene que ver con su bolsillo. El ecuatoriano contó que está en la quiebra total tras su paso como jugador luego de líos con su anterior representante.

Todo partió una vez ido de la U, cuando era parte de Liga de Quito. “Ese año, una señora que me había llevado a Emelec en 2006 y con quien lamentablemente firmé un contrato, que le otorgaba el 50% de alguna venta a futuro, me entabló una demanda, por derechos de representación legal”, contó a Diario Extra de Ecuador

“La demanda fue por 120 mil dólares que correspondían al 50% que había firmado. Eso me generó un problema porque me toca pedir permiso para ir de Quito a Guayaquil a las audiencias. Eso hizo que no estuviera cien por ciento concentrado en mi carrera e impidió que me ganara un puesto en el equipo de Edgardo Bauza”, contó.

“Le pedí llegar a aun arreglo económico, le ofrecí 50 mil dólares que es lo que podía pagar, pero ella nunca accedió y producto de eso estoy insolvente y no puedo salir del país”, agregó.

“Entraba a la cancha y pensaba en ese problema legal que no podía solucionar. Me fui desilusionado del fútbol”, agregó el jugador, quien se retiró en 2017 a los 29 años de edad.

Actualmente se desempeña como profesor de una escuela de fútbol en Ecuador, junto a su hermano. Con ello intenta volver a flote económicamente, luego de que el fútbol no le dejara nada.

