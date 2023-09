Ignacio Tapia fue el héroe de Universidad de Chile ante Colo Colo. Tras la apertura de la cuenta de Leandro Benegas al 27′, tan solo dos minutos más tarde, en el 29′, el defensa puso el 1-1 que se mantuvo hasta el final. Eso sí, su gol dejó polémica.

Y es que el zaguero azul conectó un tremendo cabezazo en el área alba tras un córner de Leandro Fernández, el que generó controversia por la posición en la que estaba la pelota antes de ejecutarse el tiro. Así, se volvió a referir al tanto.

Ignacio Tapia: “Una viveza”

“Feliz por el gol, pero más feliz por el equipo que nos ayudó a estar más en el partido. No han sido buenos momentos, pero esto me ayuda a ganar confianza. Lo buscamos, sabíamos sus debilidades y por ahí atacamos. Y salió”, dijo Tapia tras el empate de la U con Colo Colo. Pero ahora reanalizó su gol.

“Viéndolo otra vez, porque no me acordaba bien, gané un espacio entre Saldivia y Falcón, y como ellos tenían un déficit en los balones parados, aprovechamos esa zona que estaba más libre y salió el gol que teníamos preparado“, recordó en diálogo con TNT Sports.

Y tras eso aprovecha para referirse a la gran polémica que generó el lanzamiento de Fernández desde la esquina en el área sur del Estadio Santa Laura.

“Creo que ya fue. No vi bien esa parte, pero si estaba afuera un poco no afectaba mucho. Y si sucedió, fue viveza más que nada, viveza del partido y del Lea Fernández”, cerró.

“Las críticas me afectaron”

“Mirando las jugadas después del partido, me siento mucho más tranquilo. Tuve un buen desempeño, también el equipo, e hicimos un partido parejo. Los clásicos son especiales y uno siempre los espera, por lo que me preparé para eso”, cuenta el jugador, que ha sido uno de los más cuestionados en la U.

Tras eso, cuenta que las críticas “me afectaron, porque afectaron a mi familia también. Pero luego me quedé con las críticas constructivas y estoy donde quiero estar, siempre quise estar acá y me quiero ganar un puesto“.

Sobre la pelota que sacó de milagro en la línea, recuerda que “me pega arriba de la rodilla fue instinto de barrerme y que no me pegara en la mano y menos mal que no entró y que salió esa pelota”.

“Este año tuve que partir desde afuera y trabajar mucho. Me preparé harto para estos partidos y estar afuera me fortaleció y tomé las críticas constructivas y esperé mi momento para jugar lo mejor posible”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Tras empatar en el Superclásico con Colo Colo, la U volverá a la acción a fines de septiembre por el parón de la fecha FIFA y las Fiestas Patrias. Así, la fecha 24 la disputara el domingo 24 visitando a Copiapó desde las 15:00 horas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ignacio Tapia en la U?

El defensa central de 24 años tiene un contrato que lo liga a Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2025. Y arribó al club azul el 1 de febrero de 2022.