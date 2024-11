Universidad de Chile no tuvo éxito en el Tribunal de Disciplina, donde desestimaron sus pruebas y absolvieron a Colo Colo tras la denuncia de un presunto desacato de Jorge Almirón frente a Huachipato. Los azules siguen atrás del Cacique en la tabla, con dos puntos de diferencia.

La resolución eliminó las ilusiones de los hinchas de la U que esperaban la resta de tres puntos de Colo Colo y así declararse campeones antes de la última fecha del Campeonato Nacional. Ahora todo se define este domingo, donde los albos enfrentan a Deportes Copiapó y los azules a Everton.

Para Diego Rivarola, fue un fallo injusto. Pero esperable. “Claramente, no iba a pasar. No sé si era por insuficiencia de pruebas, porque eso es muy debatible. Se hizo algo, a lo mejor no se cumplió con la regla para una penalización, pero se hizo lo que todos sabemos que se hizo”, lanzó.

“Que algunos lo quieran disfrazar es otro tema… Acá no entra lo moral a lo reglamentario. Ante eso, no hay mucho que discutir. No hay que ser hipócrita”, disparó el exdelantero, quien sumó: “Hay muchos que no se animan a decir la verdad porque son hipócritas. Todos sabemos lo que pasó“.

Colo Colo le ganó a U. de Chile en el Tribunal de Disciplina | Photosport

La molestia de Diego Rivarola tras el fallo a favor de Colo Colo

El exfutbolista de Universidad de Chile continuó su descargo y manifestó que “que no se haya reglamentado, es otra cosa. No vamos a hablar de moral, cada una tiene la suya. No lo digo por el panel, lo digo en el mundo del fútbol. Va más allá de un panel. No me esperaba otro fallo”.

De todas formas, aseguró que, si la U era el denunciado, tampoco se le castigaba. “¿Quién iba a esperar que a un cuadro grande le iban a sacar dos o tres puntos a falta de una fecha a punto de salir campeón? Para ninguno de los dos lados, claramente. Hubo una oportunidad y se trató de buscar, con ciertas evidencias. Ahí entramos en el debate”, concluyó.