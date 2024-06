Universidad de Chile sufrió un revés y empató sin goles con San Antonio Unido en la ida por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024. Un hombre clave para el resultado fue Cristóbal Campos, quien se vistió de héroe para salvar la portería del SAU.

En una semana llena de revanchas personales, el guardameta se reencontró con el elenco que lo formó y en el que parecía ser el futuro de su arco. Sin embargo, problemas personales y la renovación del plantel lo terminó sacando, algo a lo que Johnny Herrera siempre se opuso.

El ídolo azul, cada vez que pudo, llenó de elogios a un hombre al que conoció cuando estaba en el CDA. Eso sí, esto le terminó jugando casi en contra, ya que le metió una presión a la que ahora le hace el quite, aunque con humor.

Cristóbal Campos ironiza con el apoyo de Johnny Herrera en la U

Cristóbal Campos le demostró a la U que podía seguir siendo un aporte y brilló en la llave de Copa Chile ante San Antonio Unido. Su gran actuación fue algo que valoró tras el partido, donde reconoció que irán con todo a buscar la clasificación aunque sea el equipo de sus amores el rival.

Cristóbal Campos fue figura ante la U, el equipo de sus amores. Foto: Photosport.

“Un partido duro y difícil, fue un gran esfuerzo del equipo e hicimos un gran partido. Tenemos que recuperarnos porque la llave aún no se cierra y tenemos dos días para preparar el partido”, lanzó.

El portero también se refirió a lo que fue para él enfrentar al club que lo formó y por el que aún guarda un gran cariño. “El jugar ante la U fue muy difícil, hay una mezcla de emociones, pero muy agradecido de la gente, se comportaron muy bien conmigo y contento por el apoyo que he recibido”.

“El balance es muy positivo. Agarramos una buena racha y queremos seguir manteniéndolo. Tenemos un buen técnico que prepara los partidos al detalle. Esperamos la revancha, ahora a descansar y pensar en lo que viene, porque será difícil”, añadió.

Tras ello, Cristóbal Campos insistió en su vínculo con la U y en lo que fue su semana de revanchas personales por los temas fuera de la cancha. “La verdad que me he mantenido distante de los medios y la opinión general. Me quiero dedicar a lo que amo. Estoy muy agradecido de cómo me recibieron acá, de la U también, de mi familia y mi mujer. Espero que el SAU siga escalando para pelear el ascenso”.

Finalmente volvió a abordar la salida de la U, donde ironizó con los elogios constantes de Herrera que, para muchos, lo presionaron. “Me afectó la salida de la U. Uno pasa momentos buenos y malos. Todo depende de la mentalidad de cada jugador de cómo se sobrepone ante la adversidad y lo he hecho de buena manera con el apoyo de mucha gente. Nos vamos a mantener, pero lejos de Johnny (entre risas)”.

Cristóbal Campos brilló ante Universidad de Chile y ahora se enfoca en lo que será la llave de vuelta por Copa Chile. Campitos quiere volver algún día al Bulla y así tapar bocas después de una salida que todavía da que hablar.

¿Cuáles fueron los números de Cristóbal Campos en la U?

En su paso por la Universidad de Chile, Cristóbal Campos logró disputar un total de 53 partidos oficiales. En ellos dejó en 15 ocasiones su arco en cero y recibió 60 goles en los 4.598 minutos que estuvo en la cancha.

¿Cuándo es la vuelta entre la U y San Antonio Unido por Copa Chile?

Cristóbal Campos y San Antonio Unido irán por la hazaña ante la U en la Copa Chile. La vuelta por los cuartos de final de la Zona Centro Norte está programada para el próximo lunes 1 de julio desde las 19:00 horas.

