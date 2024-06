Presidente del SAU aclara la situación judicial de Cristóbal Campos: "No existió delito de ningún tipo"

San Antonio Unido fue el club que le abrió nuevamente las puertas en el fútbol profesional al portero Cristóbal Campos, luego de su polémica salida de Universidad de Chile.

Tras perder el puesto y una denuncia por violencia presentada en la justicia, el portero se alejó de la U y estuvo tiempo buscando un nuevo destino, donde fue en el puerto donde le dieron una nueva oportunidad.

Fue por lo mismo, que el presidente del SAU, Guillermo Lee, quiso explicar, por medio de un comunicado de prensa en redes sociales, los motivos para llevar a Campos a su equipo, pese a que lleva meses dentro de la institución.

Una declaración donde se toca el tema de la denuncia que hubo en la justicia, y que apuntaba al portero, pero donde el mandamás dejó en claro de que “no existió delito de ningún tipo”.

El SAU apoya a Cristóbal Campos

Fue en las redes sociales de San Antonio Unido, donde el presidente, Guillermo Lee, quien además citó a Cristóbal Campos, emitió un comunicado para aclarar algunos puntos.

“Como presidente del Club San Antonio Unido, y ante los continuos comentarios sobre la contratación de nuestro Arquero don Cristóbal Campos Veliz, debemos señalar lo siguiente”, comienza su explicación.

“Al momento de evaluar su contratación, no solo consideramos sus indudables cualidades deportivas, sino que analizamos todos y cada uno de los antecedentes Legales, que lo acusaban de presuntas conductas constitutivas de eventuales delitos de Violencia Intra Familiar, y al respecto debemos señalar lo siguiente: No no existen pruebas, que acrediten la existencia de un eventual delito, por parte de don Cristóbal Campos Veliz”, precisa.

Es más, Guillermo Lee entrega un antecedente fundamental para la vida de Cristóbal Campos, para dejar en claro que en la investigación no se pudo comprobar los hechos denunciados.

“Misma conclusión, obtuvo la Justicia de nuestro país, al cerrar el proceso de investigación en su contra y decretar el cierre definitivo de la causa, sin formular acusación alguna en contra de nuestro jugador. En resumidas cuentas, no existió delito de ningún tipo”, detalla.

Cristóbal Campos también reacciona tras el comentario del presidente del SAU.

La ilusión de Campos en la Roja

En la misma declaración, el presidente del SAU hace la petición de terminar con los comentarios hacia Cristóbal Campos, dejando en claro que no presente actualmente problemas con la justicia de ningún tipo.

“Creemos importante, aclarar esta situación, debido a constantes comentarios mal intencionados y que solo buscaban desacreditan a un profesional que solo busca rendir en nuestro equipo y porque no, en el corto plazo, representar a nuestra Selección Chilena de Futbol”, explica.

“Hacemos un llamado a la opinión pública, a no juzgar solo con antecedentes de prensa, a cuidar y validar el actuar de la justicia, y siempre en pos de ello, emitir comentarios fundados”, finaliza.

El mensaje del presidente del SAU por Cristóbal Campos:

