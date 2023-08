Este sábado Universidad de Chile recibe a Colo Colo en un nuevo Superclásico del fútbol nacional. La U llega en una racha de seis partidos sin triunfos, amén de cinco derrotas y un empate, pero más allá de los resultados lo más preocupante del Chuncho es la forma.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no muestra signos de recuperación y el pobre fútbol azul es la “mejor” carta de presentación: Colo Colo aparece como favorito indiscutido para el Superclásico 194.

En ESPNF90 Chile, Dante Poli fue lapidario con las aspiraciones azules y sostiene que no hay ninguna posibilidad de que la U salga victoriosa contra el archirrival este sábado en el estadio Santa Laura.

“La U llega con una alta fragilidad. En líneas generales, y tratando de ser objetivo en el análisis, yo no creo que exista algún elemento para que Universidad de Chile pueda salir airoso en este partido”, dijo Poli.

El ex defensa de la Católica agrega que “en el fútbol hay accidentes, situaciones que pueden ocurrir que hagan del partido extraño o anormal desde lo que uno piensa en lo teórico, pero yo creo que esta U, para enfrentar a Colo Colo, no tiene en fútbol ni la estrategia, ni espíritu ni la fuerza emocional ni mental; ni el entorno más allá que no se juega en el estadio Monumental”.

Dante Poli sentencia que “llega en una gran desventaja Universidad de Chile y si se da un partido medianamente consecuente, Colo Colo no debería tener inconvenientes para derrotar a la U”.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile chocarán este sábado 2 de septiembre en el Superclásico 194 del fútbol chileno. El partido, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional, se jugará desde las 15:00 horas en el Santa Laura.

¿Cuándo fue la última vez que la U le ganó a Colo Colo?

La última vez que Universidad de Chile le ganó a Colo Colo en el Superclásico fue el 5 de mayo de 2013. Ahí, la U venció por 3-2 con un doblete de Juan Ignacio Duma y un tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos albos fueron de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.