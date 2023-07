El tema de la jineta de capitán siempre es importante en Universidad de Chile, donde los hinchas se dividen en que la porte el jugador de más experiencia o uno nacido en la cantera bullanguera.

Cristóbal Campos tuvo el honor de llevar la cinta en 2022, aunque poco a poco fue dejando de lado esa función, por motivos personales, donde asegura que “no estaba preparado”.

Motivos

Fue a principios de la temporada 2022, cuando el técnico Santiago Escobar dio la opción de que el plantel de Universidad de Chile eligiera a su capitán, que en ese momento fueron tres: Felipe Seymour, Camilo Moya y Cristóbal Campos.

Puros jugadores formados en el club, los que, en ese momento, ninguno estaba con la titularidad asegurada, por lo que la jineta fue rotando en varios nombres, hasta llegar a Luis Casanova.

“La jineta es una decisión técnica y cómo lo ven los compañeros, para mí está bien quién deba realizar esa labor. En algún momento lo hablé, no estaba preparado para asumir esa responsabilidad, tuve distintas falencias que no me hacían asumirla, en eso tengo que reconocer que he ido tratando de madurar con el tiempo y manejar distintas situaciones”, comentó Campos.

El portero de los azules deja en claro que el rol de capitán debe ser alguien que de un ejemplo dentro y fuera de la cancha, por lo que hay varios compañeros que lo pueden asumir, mientras él se prepara para cuando sea su momento.

“No estoy pensando en pasar por encima de nadie, me he tratado de centrar en entrenar, de mantener una vida tranquila. Va a llegar solo. Estoy centrado en madurar y que a la U le vaya bien el fin de semana, lo mismo mis compañeros. El capitán debe asumir ese rol dentro y fuera, y ser un ejemplo. Mientras esté eso, para mí puede ser cualquiera”, finalizó.