Universidad de Chile sigue su trabajo en el mercado de fichajes, donde esta semana esperan tener nuevas novedades por el tema de refuerzos, teniendo en cuenta que el plantel vuelve el 16 de diciembre de sus vacaciones.

Por ahora, sólo se ha incorporado Julián Alfaro, el jugador de buena temporada en la Primera B con la camiseta de Magallanes, que llega a pelear un puesto en el ataque de la U.

Misma zona donde comenzó a correr un rumor fuerte el último fin de semana con el nombre de Cristián Palacios, quien terminó contrato con la U pero trabaja en una renovación.

Pese a que lo dieron por listo, fue el periodista Coke Hevia quien le puso el cenicero a la información, donde asegura que le descartan que el uruguayo esté listo para la temporada 2025.

Los hinchas de U de Chile no olvidan esta jugada de Cristián Chorri Palacios. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Palacios y Montes lejos de la U

Fue en el programa Pauta de Juego, donde el conductor programa entregó detalles de la supuesta renovación de Cristián Palacios, donde pidió mantener la calma a los hinchas de Universidad de Chile.

“A mí me dicen que eso no es así. Cuando uno erra, lo reconoce. Yo pregunté, qué pasó por qué renuevan, me dijeron no, eso no es así. Quizás tiraron un cazabobos, pero a mí me dijeron que no”, comentó Coke Hevia.

En ese sentido, el periodista asegura que se confirma que la U tiene problemas para cerrar a su goleador, donde también aprovechó de descartar a otro jugador que suena fuerte.

“También me dijeron que lo de Gonzalo Montes no corre. Hizo un muy buen 2023, si llega en 2024 a cualquier grande, ahora es un arreglín. Huachipato hizo una campaña desastrosa”, finalizó.