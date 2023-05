Marcelo Barticciotto no pierde de vista la campaña de Universidad de Chile y como ídolo de Colo Colo el ex jugador del Cacique intenta ser objetivo y parcial en su faceta de comentarista.

El albo fue noticia hace unos días por revelar que su sueño es ser presidente de Colo Colo. Ahora toma foco en el Chuncho y cree que en el promedio el hincha azul debe destacar el trabajo realizado por el entrenador Mauricio Pellegrino en el primer semestre.

“Yo si fuera hincha de la U estaría feliz con la campaña de esta primera rueda. Separar los antecedentes pasados es difícil, venían sufriendo hace 3-4 años”, manifestó Barticciotto en ESPN F90.

Es que la U pasó de varios años seguidos complicada con la posibilidad del descenso a terminar la primera rueda en el sexto lugar de la tabla, con varios coqueteos con la punta del Campeonato Nacional. El Chuncho no es el equipo más vistoso, pero en general cumple.

“Cuando uno hace un análisis trata de acercarse a la perfección o lo que uno quiere ver. Quizás esta U no es un equipo muy vistoso y le faltan ciertas cosas, pero me parece que va por un buen camino. Hizo una primera ronda esperanzadora”, expone el ex Colo Colo.

Marcelo Barticciotto sentencia que “después te puede gustar más o menos, ha hecho partidos malos, pero es pragmático el equipo. Yo creo que al técnico no le disgusta eso, los equipos de Pellegrino no mostraban un fútbol extraordinario, ni Vélez ni los otros equipos que dirigió”.